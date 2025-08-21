Как избавиться от запаха секонд-хенда: малоизвестный, но действенный метод

Часто в секондах попадаются брендовые или даже эксклюзивные вещи, однако запах может все испортить.

Лайфхаки по обработке и стирке одежды из секонда

Коротко:

Как обеззаразить вещи после покупки в секонд-хенде

Как правильно сушить и стирать одежду из секонд-хенда

В секонд-хендах можно сформировать и экологичный, и модный лук, потратив совсем немного денег. Однако есть и минус - характерный запах после химической обработки формальдегидом. Чтобы убрать его и одновременно обеззаразить ткань, стоит знать правильные методы стирки такой одежды, пишет Главред со ссылкой на УНИАН.

Как обеззаразить вещи из секонд-хенда?

Наиболее доступный и действенный способ - использование нашатырного спирта. В ведро теплой воды (10 л) нужно добавить 100 мл нашатыря. В этом растворе отдельно замачивают цветные и белые вещи: натуральные ткани достаточно подержать около часа, а синтетические до трех.

Если запах очень резкий, оставьте на ночь. После этого сушите одежду под солнечными лучами. Такая процедура не только устранит запах, но и освежит цвета.

Еще один проверенный способ - это уксусно-солевой раствор. На 10 литров воды берут стакан уксуса и 5 столовых ложек соли. Замачивание проводят так же, как в случае с нашатырем.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде

Как правильно стирать секонд-хенд одежду?

Перед тем как надеть вещь, ее обязательно нужно постирать. Ведь неизвестно, кто и сколько раз примерял эту одежду и в каких условиях она хранилась.

Оптимально стирать в стиральной машине на максимально допустимой температуре, указанной на ярлыке. Засыпьте двойную дозировку порошка и проведите двойное полоскание. Если запах остался, можно капнуть несколько капель эфирного масла в барабан.

Сушить вещи лучше всего на открытом воздухе под солнцем. Зимой можно вынести на мороз, ведь холод также эффективно устраняет посторонние запахи.

