Как избавиться от запаха секонд-хенда: малоизвестный, но действенный метод

Даяна Швец
21 августа 2025, 16:12
Часто в секондах попадаются брендовые или даже эксклюзивные вещи, однако запах может все испортить.
подержанные
Лайфхаки по обработке и стирке одежды из секонда / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Как обеззаразить вещи после покупки в секонд-хенде
  • Как правильно сушить и стирать одежду из секонд-хенда

В секонд-хендах можно сформировать и экологичный, и модный лук, потратив совсем немного денег. Однако есть и минус - характерный запах после химической обработки формальдегидом. Чтобы убрать его и одновременно обеззаразить ткань, стоит знать правильные методы стирки такой одежды, пишет Главред со ссылкой на УНИАН.

Как обеззаразить вещи из секонд-хенда?

Наиболее доступный и действенный способ - использование нашатырного спирта. В ведро теплой воды (10 л) нужно добавить 100 мл нашатыря. В этом растворе отдельно замачивают цветные и белые вещи: натуральные ткани достаточно подержать около часа, а синтетические до трех.

Если запах очень резкий, оставьте на ночь. После этого сушите одежду под солнечными лучами. Такая процедура не только устранит запах, но и освежит цвета.

Еще один проверенный способ - это уксусно-солевой раствор. На 10 литров воды берут стакан уксуса и 5 столовых ложек соли. Замачивание проводят так же, как в случае с нашатырем.

Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде
Какие вещи не стоит покупать в секонд-хенде / Инфографика - Главред

Как правильно стирать секонд-хенд одежду?

Перед тем как надеть вещь, ее обязательно нужно постирать. Ведь неизвестно, кто и сколько раз примерял эту одежду и в каких условиях она хранилась.

Оптимально стирать в стиральной машине на максимально допустимой температуре, указанной на ярлыке. Засыпьте двойную дозировку порошка и проведите двойное полоскание. Если запах остался, можно капнуть несколько капель эфирного масла в барабан.

Сушить вещи лучше всего на открытом воздухе под солнцем. Зимой можно вынести на мороз, ведь холод также эффективно устраняет посторонние запахи.

Также ранее эксперты рассказали, как вывести желтые пятна с матраса за 5 минут. Существует очень простой, но действенный способ! И о нем рассказали даже не эксперты, а искусственный интеллект!

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

