Как кошка с собакой: хозяйка показала, как два пушистика копируют поведение друг друга

Женщина подписала кадры с животными так: "Кошка, которую воспитала моя собака".

https://glavred.info/dim/kak-koshka-s-sobakoy-hozyayka-pokazala-kak-dva-pushistika-kopiruyut-povedenie-drug-druga-10705142.html Ссылка скопирована

Котенок начал полностью копировать поведение собаки / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Котенок начал полностью копировать поведение собаки

Как "подружить" кота и собаку

Белый котенок по кличке Мод со временем начал полностью копировать поведение собаки. Владелица животных Сейдж решила поделиться в TikTok кадрами, как собака и кот дружат и невероятно похожи между собой по поведению.

На кадрах Мод ходит за Элфи, куда бы тот ни шел, проходя вслед за собакой даже сквозь проем в двери. Также кошка даже высовывает язык и тяжело дышит, как это делают собаки, пытается грызть собачьи лакомства. В определенный момент Мод даже борется на равных с Элфи.

видео дня

Женщина подписала кадры с животными так: "Кошка, которую воспитала моя собака".

Как выяснилось, котенок должен был быть в семье только на передержке, пока ей не найдут хороших "опекунов". Однако когда Сейдж увидела, как животные подружились, решила оставить Мод навсегда у себя. Теперь Мод и Элфи - по-настоящему закадычные друзья.

Видеоролик со смешными любимцами покорил сеть. Кадры облетели соцсеть и за несколько дней собрали более 450 тысяч лайков и 2,5 миллиона просмотров, а также сотни комментариев.

"Знает ли она, что она кошка?", - спросил один из пользователей.

Другой пользователь пошутил, что кошка "просто родилась не в том теле". Еще один комментатор спросил в шутку у владелицы, есть ли у нее на самом деле две собаки.

Как "подружить" кота и собаку

Несмотря на то, что собаки и кошки часто находят общий язык довольно быстро и без вмешательства владельцев, иногда случается так, что любимцев в одном доме приходится примирять. Портал Animal Humane Society дает советы, как это можно сделать лучше всего:

найти пространство в доме, которое будет доступно только для кота, чтобы он

мог там безопасно спрятаться;

отделить собаку и кошку в первые дни;

кормить животных по разные стороны закрытых дверей в первые дни;

обучать основным командам - воспитывать собаку;

начать физическое знакомство, когда животные "будут готовы" к этому;

повторять знакомство: последовательно организовывать встречи для животных;

постепенно давать питомцам больше пространства для свободы.

Больше новостей о котиках:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред