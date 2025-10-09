Как кошка с собакой: хозяйка показала, как два пушистика копируют поведение друг друга

Кратко:
- Котенок начал полностью копировать поведение собаки
- Как "подружить" кота и собаку
Белый котенок по кличке Мод со временем начал полностью копировать поведение собаки. Владелица животных Сейдж решила поделиться в TikTok кадрами, как собака и кот дружат и невероятно похожи между собой по поведению.
На кадрах Мод ходит за Элфи, куда бы тот ни шел, проходя вслед за собакой даже сквозь проем в двери. Также кошка даже высовывает язык и тяжело дышит, как это делают собаки, пытается грызть собачьи лакомства. В определенный момент Мод даже борется на равных с Элфи.
Женщина подписала кадры с животными так: "Кошка, которую воспитала моя собака".
@saigescho You better tell her she did good. ? #catsoftiktok♬ original sound - ebssssss
Как выяснилось, котенок должен был быть в семье только на передержке, пока ей не найдут хороших "опекунов". Однако когда Сейдж увидела, как животные подружились, решила оставить Мод навсегда у себя. Теперь Мод и Элфи - по-настоящему закадычные друзья.
Видеоролик со смешными любимцами покорил сеть. Кадры облетели соцсеть и за несколько дней собрали более 450 тысяч лайков и 2,5 миллиона просмотров, а также сотни комментариев.
"Знает ли она, что она кошка?", - спросил один из пользователей.
Другой пользователь пошутил, что кошка "просто родилась не в том теле". Еще один комментатор спросил в шутку у владелицы, есть ли у нее на самом деле две собаки.
Как "подружить" кота и собаку
Несмотря на то, что собаки и кошки часто находят общий язык довольно быстро и без вмешательства владельцев, иногда случается так, что любимцев в одном доме приходится примирять. Портал Animal Humane Society дает советы, как это можно сделать лучше всего:
- найти пространство в доме, которое будет доступно только для кота, чтобы он
- мог там безопасно спрятаться;
- отделить собаку и кошку в первые дни;
- кормить животных по разные стороны закрытых дверей в первые дни;
- обучать основным командам - воспитывать собаку;
- начать физическое знакомство, когда животные "будут готовы" к этому;
- повторять знакомство: последовательно организовывать встречи для животных;
- постепенно давать питомцам больше пространства для свободы.
Больше новостей о котиках:
- Не просто игра: почему коты гоняются за лазером и какая в этом опасность
- Почему коты так любят сидеть у окна: ответ точно удивит хозяев
- О чем думают коты, когда человек мяукает - как они понимают слово "мяу"
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред