Как оригинально хранить шарфы: профессионалы назвали 4 способа

Раскладывая шарфы по материалу, назначению или сезону, вы сможете быстро найти то, что вам нужно.

Как правильно хранить шарфы / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

Зачем сортировать шарфы

Как сделать хранение шарфов удобным

Шарфы — неотъемлемая часть сбалансированного гардероба: они добавляют образу универсальности, тепла и стиля. Но по мере роста коллекции они легко могут превратиться в запутанный клубок в глубине ящика или шкафа. Понимание того, как лучше всего хранить шарфы, может значительно облегчить процесс одевания.

Группируя шарфы по материалу, назначению или сезону, вы сможете быстро найти то, что вам нужно, и сохранить деликатные ткани в лучшем состоянии. Ниже мы расскажем вам о практичных способах хранения шарфов с советами экспертов по организации.

Сделайте подвесной органайзер для шкафа

Профессиональная уборщица и организатор Стефани Филлипс рекомендует сделать подвесной органайзер своими руками, чтобы сделать хранение шарфов простым и доступным. Самое лучшее, по словам Филлипс, в этом: "Вся ваша коллекция шарфов поместится в том же пространстве, что и одна куртка или брюки, что позволит максимально эффективно использовать пространство в шкафу, не жертвуя доступностью или обзором".

Инструкция:

Наденьте кольца для штор на вешалку, равномерно распределив их.

Проденьте по одному шарфу в каждое кольцо, чтобы они свободно висели.

Повесьте органайзер на штангу в шкафу рядом с одеждой.

Чтобы вещи хранились ещё аккуратнее, сделайте несколько самодельных вешалок, чтобы рассортировать шарфы по типу или цвету.

Шарф - отличный аксессуар на осень / Фото Pixabay

Используйте корзину или контейнер для мусора

"Один из отличных способов аккуратно и эффективно хранить шарфы — скрутить их, как носки, и положить в прозрачный контейнер", — советует профессиональный организатор Аарон Ширли. Это позволит существенно сэкономить место и при этом сохранить быстрый доступ к шарфам в шкафу.

Рассортируйте шарфы по категориям по типу, цвету или сезону и подпишите каждую ячейку для удобства доступа в будущем.

Храните шарфы в органайзере с карманами, навешиваемом на дверь

Прозрачный органайзер с карманами, навешиваемый на дверь, — это удобное решение для хранения шарфов. Его легко повесить на заднюю часть любой стандартной двери, используя вертикальное пространство, которое часто остаётся неиспользованным. Прозрачные карманы позволяют легко увидеть каждый шарф, сохраняя порядок и доступность вашей коллекции.

Повесьте прозрачный органайзер на заднюю часть дверцы шкафа с помощью крючков или встроенных вешалок. Положите по одному шарфу в каждый карман. Группируйте шарфы по типу, цвету или сезону, чтобы их было легче доставать.

Как лучше всего хранить шарфы /Фото Pixabay

Метод "Рулон в ящике"

Если вы предпочитаете хранить шарфы в ящике, не складывайте их стопкой. Метод сворачивания шарфов в рулоны — практичный и аккуратный способ хранения шарфов, вдохновлённый точной техникой складывания, используемой в армии.

Разместив каждый шарф скрученными концами вверх в ящике или корзине, вы создадите организованную складку, где каждый предмет будет на виду и его будет легко достать.

Аккуратно сверните каждый шарф в аккуратный сверток.

Разложите скрученные шарфы рядом друг с другом рядами, скрученными концами вверх.

Сгруппируйте их по типу, цвету или сезону.

Откройте ящик и осмотрите всю свою коллекцию, не перебирая кучу.

