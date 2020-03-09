Макс фон Сюдов в х/ф Седьмая печать / кадр из фильма

Биография и лучшие фильмы Макса фон Сюдова

Карл-Адольф (имя Макс как псевдоним появится много позднее) фон Сюдов родился и вырос в небольшом шведском городке Лунд 10 апреля 1929 года в семье преподавателя и учительницы.

Актерскую карьеру начал в 1950-х в городе Мальме, фон Сюдов познакомился с режиссером Ингмаром Бергманом, который и ввел молодого актера в кинематограф. Самая популярная их совместная работа - фильм 1957 года Седьмая печать. Бергман доверил фон Сюдову главную роль - рыцаря Антониуса Блока. Фильм получил специальный приз на Каннском фестивале, номинацию на Золотую пальмовую ветвь и награды на фестивалях в Италии и Испании.

Вскоре Сюдова пригласили работать в Голливуд, где он стал известен, в частности, по ролям Иисуса Христа в эпической драме Джорджа Стивенса Величайшая из когда-либо рассказанных историй - и священника, отца Ланкастера Меррина в фильме ужасов Изгоняющий дьявола.

Макс фон Сюдов в роли Иисуса Христа

К слову, именно Макс фон Сюдов исполнил роль профессора Филиппа Преображенского - в первой экранизации легендарного романа Михаила Булгакова Собачье сердце.Современные зрители могли видеть актера в фильмах Особое мнение (режиссер Стивен Спилберг, главную роль сыграл Том Круз) и Остров проклятых (режиссер Мартин Скорсезе).

Под конец жизни Макс фон Сюдов снялся в VII эпизоде Звездных войн и в культовом сериале Игра престолов.