Эксперты назвали главную угрозу для украинской экономики

ZN.UA

Экономисты прогнозируют, что повышение минимальной зарплаты в Украине до 4170 грн может увеличить нагрузку на предпринимательский сектор, что может повлечь за собой сокращения, "тенизацию" зарплат и рекордную безработица, пишет UBR.ua.

Так, по словам директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, в случае повышения минимальной зарплаты бизнес, не имеющий возможности поднять работникам оклады (а точнее, платить с них больше налогов), начнет переводить их на полставки. Т.е. реальные зарплаты украинцев не изменятся, и поступления в бюджет тоже не вырастут.

"Людей будут либо увольнять, либо переводить на полставки, четверть ставки, чтобы официально выплачиваемую часть зарплаты оставить меньше", - цитирует издание Устенко.

Накануне президент Петр Порошенко заявил о планах повысить в Украине минимальную зарплату до "почти 4200 грн".