Валюта подорожала: в Украине подскочил курс доллара и евро

НБУ на 12 копеек повысил курс доллара / Reuters

В четверг, 25 октября, Национальный банк Украины ощутимо снизил официальный курс гривны по отношению к доллару и евро.

Курс доллара повысился на 12 копеек, а евро — на 22, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте НБУ.

Официальный курс гривны на 26 октября:

100 долларов — 2833,5582 грн (25 октября — 2821,3097);

100 евро — 3234,7900 грн (3213,1896).

Ранее стало известно, что в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.