Приватизация Центрэнерго: Фонд госимущества отменил проведение конкурса

ФГИ отменил конкурс по продаже Центрэнерго / УНИАН

Конкурс по приватизации компании "Центрэнерго" отменен решением Фонда государственного имущества Украины.

Информацию об отмене конкурса в Facebook сообщил эксперт в сфере рынка энергетики Андрей Герус.

"Фонд государственного имущества отменил конкурс по приватизации "Центрэнерго". Четыре года подготовки к приватизации можно считать завершенными. Да и наивно было полагать, что имитация реформ может дать результаты такие, как будто бы настоящие реформы проходят. Поэтому, этот период "реформ", как и предыдущий, в части приватизации запомнится продажей пакетов акций энергетических компаний господину Ахметову. На что-то более амбициозное наши руководители оказались не способны", - написал он.

Отметим, что об отмене конкурса по приватизации компании "Центрэнерго" также сообщают источники "Деловой столицы".

В сообщении отмечается, что решение было принято вечером, 10 декабря, после рассмотрения документов компаний-заявителей.

При этом причиной отмены конкурса по приватизации "Центрэнерго" якобы стали неправильно поданные документы.

Напомним, по мнению генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы шансы, что в этом году Украина выполнит планы по приватизации объектовгосударственной собственности, предусмотренные Государственным бюджетом 2018 года, очень малы.