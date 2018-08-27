В Украине 200 госпредприятий выставят на аукцион

Купить госпредприятие можно на аукционе в сентябре / 112.ua

Фонд госимущества Украины в сентябре текущего года намерен продать 210 объектов малой приватизации суммарной стартовой стоимостью свыше 113 млн грн.

Как сообщает пресс-служба ФГИУ, наиболее густо сосредоточены требующие продажи предприятия в Винницкой, Полтавской и Львовской областях, однако самые дорогие зафиксированы во Львовской.

Отмечается, что на сентябрь запланировано почти 200 аукционов по продаже объектов малой приватизации. Продажа будет осуществляться согласно правилам, которые Кабинет министров ратифицировал постановлением от 5 июня. Проводиться малая приватизация будет посредством электронной системы ProZorro.Продажи.

Напомним, по мнению генерального директора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы шансы, что в этом году Украина выполнит планы по приватизации объектов государственной собственности, предусмотренные Государственным бюджетом 2018 года, очень малы.