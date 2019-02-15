Доллар сорвался с цепи и дорожает второй день подряд

Курс валют от НБУ / Reuters

Курс доллара в Украине растет второй день подряд. Вчера доллар подорожал на 8 копеек, а сегодня – еще на 7 копеек.

В то же время немного – на 3 копейки – просел курс евро в Украине.

На 15 февраля 2019 НБУ установил следующий официальный курс валют:

1 доллар США – 27,1599 грн/$;

1 евро – 30,6038 грн/евро;

10 российских рублей – 4,0816 грн.

Ранее был назван курс доллара в Украине после выборов 2019. Вполне вероятно, что падение доллара продлится только до марта как в Украине, так и в мире.

Как сообщалось, в ходе чата в Главреде директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин дал свой прогноз по курс евро и доллара в 2019 году. Валюты будут балансировать, заверил эксперт.

Читайте такжеАстролог предсказал смерть доллара и доминирование биткоинаТакже астролог спрогнозировал курс гривны в 2019 году. В конце года может быть сложная ситуация с гривной, предупредил Влад Росс.

Кроме того, финансовый аналитик, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман спрогнозировал, что в Украине в случае начала нового мирового экономического кризиса и прекращения страной сотрудничества с Международным валютным фондом к концу 2019 года курс доллара может составить 50-60 грн/$.

Напомним, в утвержденном Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете Украины на 2019-й курс гривны к доллару к концу года прогнозируется немного выше 29 грн/$.