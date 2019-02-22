В Украине доллар подкатился вплотную к новой психологической отметке

22 февраля 2019, 08:25

НБУ на несколько копеек снизил курс доллара к гривне.

В Украине курс доллара подкатился к психологической отметке в 26 гривен за один
В Украине курс доллара подкатился к психологической отметке в 26 гривен за один "бакс" / Reuters

Украинский Национальный банк в четверг, 21 февраля, решил повысить курс гривны по отношению к доллару — курс доллара подкатилась очень близко к психологической отметке в 26 гривен.

НБУ также укрепил национальную валюту к евро — евровалюта подешевела на 6 копеек.

Нацбанк на пятницу, 22 февраля, установил такой курс гривны к западным валютам:

100 долларов — 2700,2630 грн (21 февраля — 2708,7563);

100 евро — 3065,8786 грн (3072,2714).

Напомним, в конце ноября 2018 года после обострения агрессии России против Украины в Киеве в ряде обменников курс доллара подскочил к психологической отметке в 29 гривен за один "бакс", но через несколько дней откатился от нее.

В проекте закона о бюджете украинского государства на 2019 год, который был утвержден Верховной Радой, курс гривны к доллару к концу текущего года прогнозируется немного выше 29 грн за один "зеленый".

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Доллар гривна евро НБУ курс
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