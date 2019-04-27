Эксперт назвала причины роста цен на украинских заправках

На украинских АЗС цены продолжают повышаться / rbc.ua

Решение России о запрете с 1 июня 2019 года экспорта нефти будет иметь значительный эффект на экономику Украины.

По словам руководителя практики международной торговли юридической компании Ильяшев и Партнеры Алены Омельченко, судить о жесткости администрирования мер и успехах в адаптации можно будет позже.

"Вероятно, сроки адаптации и ее успешность для различных товарных рынков будут сильно варьироваться. Также весьма значительно отличается конкурентоспособность украинских предприятий", - подчеркнула она в комментарии Фактам.

Она подчеркнула, что Украина имеет право оспорить действия России во Всемирной торговой организации, однако перспективы такого разбирательства сомнительны.

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"В рамках недавнего дела о транзите РФ доказала обоснованность своих мер, аргументировав их защитой существенных интересов национальной безопасности. Можно предположить, что этот аргумент будет использован и в новых спорах.

В то же время ничто не мешает Украине расширить свои ответные меры. В этом свете представляется назревшим вопрос о создании отечественного механизма частичного ограничения импорта и экспорта товаров, путем лицензирования", — добавила Омельченко.

Отметим, что скачок розничных цен на топливо в Украине связывают с ростом стоимости нефти на мировом рынке, приостановкой поставок горючего из Беларуси и угрозой сокращения поступления топлива и нефти из РФ.

Напомним, ранее сообщалось, что страны Европы вслед за Украиной приостановили транзит нефти из России.