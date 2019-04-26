В Укртранснафте рассказали, когда по нефтепроводу Дружба возобновят транзит "черного золота"

26 апреля 2019, 23:16

На данный момент ищется решение проблемы с транзитом нефтепродуктов через Дружбу.

Нефтрепровод Дружба
Нефтрепровод Дружба / Газета 2000

Транзит качественной нефти по нефтепроводу "Дружба" может быть возобновиться с 3 мая 2019 года.

Соответствующее сообщение опубликовали представители госкомпании Укртранснафта. По их словам, именно так закончились переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба".

Все стороны обсудили предложения относительно возможных путей урегулирования ситуации, возникшей за временную остановку нефтепровода "Дружба" и определили техническое решение.

"Со своей стороны представители Российской Федерации обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года. Следовательно, в первой декаде мая южное направление "Дружбы" может возобновить стабильную работу по перекачке нефти европейским потребителям", − говорится в тексте.

Напомним, ранее приостановила экспорт нефтепродуктов по участку Мозырь-Броды из-за качества нефти 21 апреля белорусская компания Гомельтранснефть. За ней, 22 апреля Укртранснафта усилила контроль качества, и уже 25 числа вынуждено остановила прием российской нефти. Вечером 25 апреля к Украине и Беларуси присоединилась и Польша - транзит сырья остановили в пункте Адамово, который расположен на польско-белорусской границе.  

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Укртранснафта нефть Дружба экспорт нефтепровод
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

23:16
В Укртранснафте рассказали, когда по нефтепроводу Дружба возобновят транзит "черного золота"
22:43
В Конгрессе США распекли Путина за указ о паспортах РФ для жителей ОРДЛО
22:03
Модель-красотка из Нидерландов блеснула прелестями на откровенных фото Фото
21:42
Спикер Зеленского объяснил, почему роспуск Рады по-прежнему вероятен Видео
21:08
Верка Сердючка (Андрей Данилко) Видео досье
20:41
В ЦИК рассказали, когда объявят результаты второго тура выборов президента
20:32
Субсидии, пеня за долги ЖКХ, цена на газ и мобильные номера: что меняется в Украине с 1 мая Видео
19:58
СМИ выложили фотодоказательство, что Меган Маркл родила Видео
19:35
И снова к Пасхе: три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке Видео
19:15
Названо имя следующей девушки Джеймса Бонда: сексуальные фото красотки Фото
18:52
Политолог рассказал, почему Зеленский поставит Путина и Кремль в неудобное положение
18:14
Благодатный огонь 2019: священник раскрыл главную тайну пасхального чуда Видео
18:02
В команде Зеленского озвучили планы по перезапуску украинских антикоррупционных ведомств
17:35
Горит один из столпов российской оборонки – производитель ракет Сармат и Синева Видео
17:16
Гастроэнтеролог объяснила, как улучшить пищеварение, не переводя деньги на лекарства
16:41
Россия готовится к новой газовой войне: в Госдуме дерзко ответили на обвинения Киева Видео
16:28
В СБУ вывели на чистую воду новую группу путинских наемников ЧВК Вагнера Видео
16:26
Киев отказался от апелляции: в ВТО утвердили победу РФ в транзитном споре
16:00
"Захлебнулся от возмущения": в МИД РФ хотят, чтобы Порошенко подчинился Путину Видео
15:58
Оля Полякова получила именную звезду на Площади славы
15:56
"Выстрел себе в ногу": Климкин попугал Кремль проблемами из-за паспортов для жителей ОРДЛО
15:54
Кличко заявил о завершении демонтажа старого Шулявского моста
15:40
На экс-нардепа Крючкова надели электронный браслет Видео
15:38
"Сисечки хороши": Ксения Собчак засветила грудь в прозрачной рубашке
15:22
Санкционный список Кремля: Медведев смилостивился над четырьмя украинцами
15:21
Руслана устроила в Зоне отчуждения арт-перформанс Чернобыль RE:start
14:15
Кулинарный эксперт назвал один-единственный способ уменьшить калорийность паски Видео
13:58
Парубий рассказал, когда Рада поставит финальную точку в рассмотрении закона о языке Видео
13:46
СБУ завела дело на Муждабаева за скандальный пост о расстрелах и "карту предателей"
13:32
Савченко заявила, что в российской тюрьме к ней относились почтительней
13:27
"Прихватите зонт": синоптик рассказала, где Украину зальют дожди на Пасху Видео
13:25
"Контейнерный терминал Одесса" Устанавливает рекорды обработки контейнеров актуально
13:18
"Он абсолютно нормальный": СМИ выяснили, как прошла тайная встреча Зеленского и Гройсмана Видео
13:03
"Имеет полное право": адвокат раскрыл обстоятельства выезда Рубана за границу Видео
12:20
Киев вошел в Топ-5 рейтинга экономической эффективности городов
12:01
В Центризбиркоме отчитались о приеме всех протоколов с "мокрыми" печатями Видео
11:59
Петр Алексеевич, а где ваш план? мнение
11:54
Умерла звезда Тихого дона: интересные факты биографии и слова актрисы об аннексии Крыма Видео досье
11:40
Владимир Рубан покинул Украину и сейчас находится в Польше - СМИ
11:31
От ненастья до летней жары: синоптик рассказал о погодных сюрпризах в мае Видео
11:15
Поярков намекнул, что за Зеленского голосовали "идиоты" и "дураки"
11:02
Будапешт пригрозил Киеву из-за закона о языке – СМИ Видео
10:44
Умерла звезда Тихого дона Элина Быстрицкая
10:37
Почему Порошенко гораздо лучше мочащихся в подъездах избирателей Зеленского мнение
10:36
Западная Украина превратилась в электоральное гетто и тормоз Украины - эксперт
10:30
Светлана Лобода стала жертвой аферистов: ее концерты в Прибалтике сорваны Видео
10:28
У Зеленского законопроект об ограничении полномочий президента назвали "ударом под дых" Видео
09:56
Страны Европы вслед за Украиной приостановили транзит нефти из России: названа причина Видео
09:47
На шахте в "ЛНР" прогремел взрыв, есть жертвы
09:18
Путин зря превращает Зеленского в агрессивного ястреба мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться