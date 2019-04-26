В Укртранснафте рассказали, когда по нефтепроводу Дружба возобновят транзит "черного золота"

Нефтрепровод Дружба / Газета 2000

Транзит качественной нефти по нефтепроводу "Дружба" может быть возобновиться с 3 мая 2019 года.

Соответствующее сообщение опубликовали представители госкомпании Укртранснафта. По их словам, именно так закончились переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба".

Все стороны обсудили предложения относительно возможных путей урегулирования ситуации, возникшей за временную остановку нефтепровода "Дружба" и определили техническое решение.

"Со своей стороны представители Российской Федерации обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года. Следовательно, в первой декаде мая южное направление "Дружбы" может возобновить стабильную работу по перекачке нефти европейским потребителям", − говорится в тексте.

Напомним, ранее приостановила экспорт нефтепродуктов по участку Мозырь-Броды из-за качества нефти 21 апреля белорусская компания Гомельтранснефть. За ней, 22 апреля Укртранснафта усилила контроль качества, и уже 25 числа вынуждено остановила прием российской нефти. Вечером 25 апреля к Украине и Беларуси присоединилась и Польша - транзит сырья остановили в пункте Адамово, который расположен на польско-белорусской границе.