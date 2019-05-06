В Нацбанке рассказали, как сильно вырастут цены на газ для населения

Цены на газ снова вырастут / Фото: УНИАН

Цена на газ для населения уже в 2019 году достигнет импортного паритета.

Такие данные опубликованы в апрельском инфляционном отчете Национального банка Украины. Напомним, сам НБУ является подписантом меморандума с МВФ, в котором прописано условие стабилизации макрофинансовых показателей Украины. Среди пунктов, которые должна выполнить киевская власть - доведение цен на газ для потребителей до импортного уровня .

"Внутренние тарифы на газ для населения достигнут импортного паритета уже в 2019 году и в дальнейшем будут определяться прежде всего динамикой мировых цен", - говорится в отчете.

Как отмечается в докладе, рост административно установленных цен составит 13,9% в 2019 году и на 10% в следующем году.

Напомним, премьер-министр Гройсман перед выборами заявил о возможности снижения цены на газ в 4 раза.

Ранее сообщалось, что НКРЭКУ приняла решение об изменении тарифа на холодное водоснабжение и водоотвод в ряде областей Украины.

Напомним, уровень долгов, накопленных украинцами за жилищно-коммунальные услуги, увеличился вдвое и составляет сейчас 56 миллиардов гривен.