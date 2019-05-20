Bloomberg высчитал, насколько Порошенко обеднел за время своего президентства

Насколько Порошенко и Ахметов обеднели за время президентства / kp.ru

Петр Порошенко потерял статус миллиардера вскоре после того, как его избрали на пост президента Украины в 2014 году.

По данным Bloomberg, его чистый капитал снизился почти на 40% – до 705 млн долларов.

Среди активов экс-президента названы кондитерская компания Roshen (самый дорогой актив), телеканал, банк, страховая компания, а также несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий.

В то же время самый богатый украинец Ринат Ахметов за время президентства Порошенко потерял еще больше, отмечает агентство. Его капитал сократился на 50% – до 5,5 млрд долларов.

Потери Порошенко и Ахметова в процентах

В конце февраля в сети возмутились из-за роста прибыли киевской Roshen в 4 раза. Компания намерена 5% прибыли направить на пополнение резервного капитала, а 95% останутся нераспределенным.

Как сообщалось, в Борисполе атаковали магазин Рошен. Администрация магазина отказалась подать заявление в полицию.

Также 15 февраля в Киеве подожгли магазин Roshen. Очевидцы видели, как мужчина облил наружную стену магазина неизвестной жидкостью.

Как сообщалось в декабре 2018 года, Порошенко получил полмиллиарда гривен прибыли от Roshen. Из этой суммы в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов.

При этом в конце сентября 2018, выступая с ежегодным посланием Верховной Раде Порошенко признал "объективное недовольство" украинцев его президентством, отметив невыполнение им многих данных в 2014 году обещаний. "Большинство украинцев улучшений пока не заметили", – сказал он.