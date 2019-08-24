Замена доллару: в Британии предложили создать новую резервную валюту

Доллару в качестве резервной валюты ищут замену

Глава Банка Англии Марк Карни заявил о том, что опора на американский доллар в качестве резервной валюты может оказаться слишком рискованной.

По его мнению, заменой доллару, по его мнению, должна стать новая цифровая валюта, основанная на глобальной корзине товаров.

"В многополярном мире вам нужна многополярная валюта", - заявил Карни на CNBC.

Британский банкир считает, что такая цифровая валюта обеспечит равновесие в системе, в которой некоторые страны перешли к нулевым или отрицательным процентным ставкам, а другие, включая США, оставляют их положительными.

Напомним, ранее сообщалось, что в США умер один из богатейших миллиардеров мира.