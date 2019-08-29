В Украине взлетят цены на "молочку": в чем причина

29 августа 2019, 10:27

Владельцы молочно-товарных ферм решили распродать коров, чтобы аккумулировать средства на случай необходимости выкупить земли и уберечь бизнес.

молоко
С начала года молочная корзина для украинцев подорожала на 16% / фото: gnpcompany.ru

В Украине стремительно растут цены на молочные продукты. В августе "молочка" подорожала на 5% по сравнению с июнем-июлем, а к концу года цены взлетят еще на 3-5%. Об этом 28 августа сообщили в Ассоциации производителей молока.

С начала года молочная корзина для украинцев подорожала на 16%. Среди причин роста цен называют кризисную ситуации в молочном скотоводстве, высокую налоговую нагрузку, неэффективную систему дотаций, а главное - непонятные и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей молока.

В Ассоциации отметили, что за 7 месяцев промышленный сектор недосчитался 11 800 коров. И впервые в этом году темпы сокращения поголовья в промышленном секторе превысили темпы сокращения в приусадебном.

"С рынка начали выходить малые и средние хозяйства. Следует подчеркнуть, что 60% в структуре промышленного поголовья составляют именно небольшие фермы по 50-400 коров", - отметили в Ассоциации.

Что касается высокой налоговой нагрузки – здесь речь идет о ставке НДС на молочные продукты, которая в Украине выше, чем в Европе.

"Ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая в Европе - 20%, на 7% - в Германии, 5,5% - во Франции и 5% - в Польше", - подчеркнули в Ассоциации.

Читайте такжеНеурожай и плохая погода: украинцев предупредили о росте цен на основные продукты

Еще одна проблема - система дотаций. Средняя молочно-товарная ферма на 500 коров производительностью 20-25 литров с коровы в сутки ежемесячно платит в госбюджет только молочного НДС на минимум 500 тыс. грн. То есть за год это 6 млн грн, которые при воздействии системы квази-аккумуляции НДС могли бы направить на развитие.

"Зато, если сейчас (ферма, - ред.) воспользуется существующей господдержкой, то за год получит максимум 1-1,2 млн грн. То есть недосчитаются 5 млн грн", - рассказали специалисты.

Однако главной причиной сворачивания молочного бизнеса называют непонятные и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей молока.

"Некоторые владельцы молочно-товарных ферм уже решили распродать коров, чтобы аккумулировать средства на случай необходимости выкупить земли и уберечь бизнес", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСахар подорожает: в Укрцукре озвучили неутешительный прогнозВ Ассоциации подчеркнули: чтобы предотвратить дальнейший кризис молочной отрасли, нужно: внедрить эффективную господдержку производителей молока, установить четкие и прозрачные правила оборота земель сельхозназначения.

Напомним, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич заявил, что в Украине в 2019 году урожай пшеницы и ее качество хуже, чем в 2018-ом, поэтому за год хлеб подорожает на 20%

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
подорожание продукты цены рост цен молочка новости Украины
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:27
В Украине взлетят цены на "молочку": в чем причина
10:14
Звезда Папиных дочек бесстыже оголила грудь и завела сеть
10:09
Началось первое заседание новой Рады: онлайн-трансляция Видео
10:06
Смертельный обвал в Дрогобыче: в полиции рассказали о задержанных Видео
10:04
Обама загнал Путина в крымский тупик, выйти из которого достойно уже не получится мнение
10:00
День памяти защитников Украины: Зеленский почтил погибших Видео
09:55
Сенцова срочно доставили в СИЗО Москвы – источник Видео
09:33
"Захерастская площадь": В Сети троллят боевиков "ДНР" из-за "увековечивания" Захарченко
09:27
Первый раз в первый класс: как новая Рада собирается на заседание Видео
09:15
СМИ назвали имя нового главы Минобразования Видео
08:56
Мощное вооружение и защита от мин: броневик Отаман готовят к испытаниям Фото Видео
08:36
Почему США не помогут Украине решить вопрос по Донбассу мнение
08:25
Встречи с мировыми лидерами: СМИ узнали о планах Зеленского в рамках визита в Варшаву Видео
07:56
Деньги заморожены: Трамп пересмотрит военную помощь Украине – СМИ Видео
07:44
Эксперты назвали лучшие продукты для похудения
07:26
Трагедия в Дрогобыче: возросло число жертв обрушения дома Фото Видео
07:14
Без пяти минут премьер: кто такой Алексей Гончарук, и чего от него ждать
06:53
Что значит освобождение Вышинского мнение
06:32
"Убойное" сочетание планет: астролог рассказал, почему новая Рада долго не протянет
06:18
C Ореховым спасом – открытки и поздравления яркие и живые Фото
06:02
Удлиненный боб – модная стрижка на средние волосы 2019-2020: свежие 40 фото из Instagram Фото Видео
05:28
Нибиру стала "завтраком" Черной дыры: пришельцы в панике летят на Землю - уфологи
04:43
Топ-5 признаков того, что женщины изменяют мужчинам
04:01
"Жопа купальник доедает": звезда Playboy завела интимным фото
03:12
Эксперт рассказал, стоит ли Зеленскому разговаривать с Путиным
02:30
Советское прошлое: неправильные пищевые привычки, от которых стоит отказаться
02:05
Полицейские из Анапы, изнасиловавшие 17-летнюю волейболистку, арестованы
01:47
Экс ВИА Гра пленила красотой на интимном фото Фото
01:34
Свитолина вышла в третий круг US Open Видео
01:13
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
01:04
Для здоровья и счастья: стрижка по лунному календарю на сентябрь 2019
00:52
Лига чемпионов: результаты всех ответных матчей плей-офф
00:26
Звезда Disney рассказала, какое любит смотреть порно
00:26
Диетолог раскрыла секрет, что есть, чтобы похудеть
00:00
Памятник не нужен: на Днепропетровщине продали бронзового Ленина на металлолом
28 августа, среда
23:30
У Зеленского есть четыре кандидатуры на пост Авакова в МВД - СМИ
23:03
Зеленский и Меркель поговорили по телефону: детали беседы
22:07
По-братски: порносайт YouPorn предложил бесплатно рекламировать город Дилдо в Канаде
21:57
"Аваков-черт": активисты с файерами вышли на акцию против министра МВД Видео
21:50
Депутат от Слуги народа рассказал о закрытой встрече с Зеленским
21:21
Разумков поведал, когда новые депутаты Рады примут присягу и начнут работать
21:19
Новый премьер-министр и отмена неприкосновенности: стала известна повестка дня новой Рады
20:56
Мать Тимати рассказала о своем аборте в юные годы
20:34
Вышинского освободили: он сам согласился на обмен
20:26
Назвали самую популярную песню лета-2019 Видео
19:57
Волкер рассказал, при каком условии Россия вернется в G8
19:50
Венецианский фестиваль 2019: программа, участники, фильмы Видео
19:37
Владимир Гройсман официально сложил полномочия премьер-министра Видео
19:36
Заря - Эспаньол: где смотреть, кто судьи, прогнозы букмекеров
19:13
Известный российский тренер разбился в смертельном ДТП
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять