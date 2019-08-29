В Украине взлетят цены на "молочку": в чем причина

С начала года молочная корзина для украинцев подорожала на 16% / фото: gnpcompany.ru

В Украине стремительно растут цены на молочные продукты. В августе "молочка" подорожала на 5% по сравнению с июнем-июлем, а к концу года цены взлетят еще на 3-5%. Об этом 28 августа сообщили в Ассоциации производителей молока.

С начала года молочная корзина для украинцев подорожала на 16%. Среди причин роста цен называют кризисную ситуации в молочном скотоводстве, высокую налоговую нагрузку, неэффективную систему дотаций, а главное - непонятные и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей молока.

В Ассоциации отметили, что за 7 месяцев промышленный сектор недосчитался 11 800 коров. И впервые в этом году темпы сокращения поголовья в промышленном секторе превысили темпы сокращения в приусадебном.

"С рынка начали выходить малые и средние хозяйства. Следует подчеркнуть, что 60% в структуре промышленного поголовья составляют именно небольшие фермы по 50-400 коров", - отметили в Ассоциации.

Что касается высокой налоговой нагрузки – здесь речь идет о ставке НДС на молочные продукты, которая в Украине выше, чем в Европе.

"Ставка НДС на молочные продукты в Украине самая высокая в Европе - 20%, на 7% - в Германии, 5,5% - во Франции и 5% - в Польше", - подчеркнули в Ассоциации.

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Еще одна проблема - система дотаций. Средняя молочно-товарная ферма на 500 коров производительностью 20-25 литров с коровы в сутки ежемесячно платит в госбюджет только молочного НДС на минимум 500 тыс. грн. То есть за год это 6 млн грн, которые при воздействии системы квази-аккумуляции НДС могли бы направить на развитие.

"Зато, если сейчас (ферма, - ред.) воспользуется существующей господдержкой, то за год получит максимум 1-1,2 млн грн. То есть недосчитаются 5 млн грн", - рассказали специалисты.

Однако главной причиной сворачивания молочного бизнеса называют непонятные и непрогнозируемые условия рынка земли для производителей молока.

"Некоторые владельцы молочно-товарных ферм уже решили распродать коров, чтобы аккумулировать средства на случай необходимости выкупить земли и уберечь бизнес", - говорится в сообщении.

Читайте такжеСахар подорожает: в Укрцукре озвучили неутешительный прогнозВ Ассоциации подчеркнули: чтобы предотвратить дальнейший кризис молочной отрасли, нужно: внедрить эффективную господдержку производителей молока, установить четкие и прозрачные правила оборота земель сельхозназначения.

Напомним, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Иван Томич заявил, что в Украине в 2019 году урожай пшеницы и ее качество хуже, чем в 2018-ом, поэтому за год хлеб подорожает на 20%.