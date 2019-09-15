Гончарук назвал сроки начала новой программы сотрудничества с МВФ

Новая программа сотрудничества с МВФ должна начаться до конца года

Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом должна начаться до конца года, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы ожидаем, что она может быть начата в конце года", - сказал премьер во время брифинга в Киеве.

Он подчеркнул, что между утверждением проекта государственного бюджета на 2020 год и новой программой сотрудничества с МВФ нет прямой зависимости.

"Бюджет нужен нашей стране как можно скорее, чтобы планировать работу на следующий год. То, что наши международные партнеры ожидают, что мы эти разумные и необходимые действия осуществим в предусмотренные нашими законами сроки, это же очевидно", - добавил глава правительства.

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Напомним, ранее агентство Bloomberg сообщило о том, что Украина получит новый кредит МВФ на сумму около пяти миллиардов долларов, поскольку намерена согласиться со всеми оговоренными условиями.