Эксперт рассказала, каких высот достиг в Украине показатель теневой экономики

Гривневые купюры / УНИАН

Сегмент теневой экономики на Украине в 2018-м составлял 47,2% от официального показателя валового внутреннего продукта (ВВП).

С таким заявлением выступила старший научный сотрудник Киевского международного института социологии Ольга Лысая - во время представления соответствующих результатов исследования в рамках проекта Shadow, сообщает УНИАН.

"Уровень теневой экономики на Украине в 2017 году составил 46,8%, но с 2017-го и по 2018-й он немного вырос и составил 47,2%", — сказала она.

Напомним, ранее экономический эксперт Сергей Саливон предрек Украине катастрофу из-за заробитчан.