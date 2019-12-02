"Украину раздевают": экс-министр назвал причину открытия рынка земли

Иностранные кредиторы заинтересованы в доступе к украинской земле

Иностранные кредиторы заинтересованы в доступе к украинской земле, заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.

Он подчеркнул, что поскольку в Украине уже прошла деиндустриализация, а объемы промышленного производства продолжают падать, на очереди – продажа земли.

Кредиторы считают, что продажей земли Украина сможет расплатиться по своим долгам, отметил экс-министр экономики в комментарии на канале 112 Украина.

"Ввиду не совсем грамотной политики властей Украину начинают раздевать и отнимать последнее - землю", - добавил Суслов.

Напомним, ранее доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников оценил возможное воздействие открытия рынка земли на рост экономики Украины.