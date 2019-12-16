Вопрос репутации: в ЕС пояснили, зачем нужен новый газовый контракт между РФ и Украиной

Маркус Едерер / Фото twitter.com/EUinRussia

Посол Евросоюза в России Маркус Едерер, который ранее назвал условия, при которых санкции против России могут быть сняты, объяснил, почему Европе необходим новый газовый договор между Украиной и Россией.

"Для Евросоюза после учреждения энергетического союза главной задачей является энергетическая безопасность, а ее суть — в диверсификации источников энергоресурсов, поставщиков и маршрутов поставок. Философия здесь такая: не складывать все яйца в одну корзину", - заявил Едерер в интервью Известиям.

Что касается Украины, то, по его словам, имеют значение два аспекта — стабильность страны и транзитные сборы, которые вносят важный вклад в украинский бюджет.

"Я надеюсь, что российская сторона понимает, насколько для репутации ее газа в Европе важно разрешить этот вопрос до конца 2019 года", - добавил дипломат.

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Напомним, ранее в Нафтогазе заявили о провале украинско-российских переговоров по газу. 15 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условие для сохранения транзита российского газа через Украину.