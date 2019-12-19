В России устроили обыски из-за поставок нефти в Украину

В российской компании ФортеИнвест прошли обыски

В офисе российской компании ФортеИнвест, входящей в группу Сафмар бизнесмена Михаила Гуцериева, проводились обыски по делу о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров.

Как пишет Коммерсантъ, по данным российских спецслужб в 2017-2018 годах ФортеИнвест по подложным документам вывез в Украину 130 тысяч тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд рублей, хотя по документам этот товар предназначался для Турции.

18 декабря сотрудники МВД и ФСБ провели по этому делу обыски по 14 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ростовской и Нижегородской областях. В московском офисе ФортеИнвеста в результате обысков были изъяты бумажные документы и электронные носители информации.

В среду в СМИ появились сообщения об обысках в офисах группы и об уголовных делах в отношении входящих в нее компаний. В Сафмаре эту информацию отрицали.

Напомним, ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.