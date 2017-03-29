Суд Англии "заморозил" решение о рассмотрении иска России к Украине по "долгу Януковича"

Сегодня, 29 марта, Высокий суд Лондона одобрил ускоренное рассмотрение иска России к Украине о евробондах на 3 миллиара долларов, полученных в декабре 2013 года по договоренности между президентом Владимиром Путиным и экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Судья отверг все аргументы украинской стороны, в том числе снял с РФ обвинения в политическом давлении на Украину, пишет Интерфакс Украина.

Киев намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции.

Как заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, высокий суд Лондона "заморозил" свое решение об ускоренном рассмотрении иска РФ к Украине о евробондах на 3 миллиарда долларов до следующего заседания, которое состоится не ранее конца апреля.

"Сегодняшнее решение — это первый этап. Украина получила разрешение судьи на апелляцию. По просьбе украинских юристов суд также согласился "заморозить" сегодняшнее решение до следующего заседания суда, которое состоится не ранее конца апреля. На следующих этапах процесса Украина продолжит отстаивать свою позицию и защищать государственные интересы ", — сказал он.

Данилюк также заявил, что Украина уважает данное решение Высокого суда Лондона, но считает, что оно не учитывает экономической и военной агрессии со стороны России в отношении Украины.

"Только что получили решение английского суда относительно так называемого "российского долга", которое не признает позиции и аргументов Украины по этому делу. Мы с уважением относимся к этому решению, но обоснованно считаем, что такое решение не учитывает объективные факты экономической и военной агрессии против Украины и ее народа, которые Россия без перерыва совершает с 2014 года", — заявил министр финансов.

Напомним, ранее экономисты в комментарии "Главреду" объяснили, есть ли основания связывать вопрос возвращения Киевом долга Москве с очередными траншами МВФ.