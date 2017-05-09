Эксперт рассказал, как Россия и Иран хотят взвинтить цены на нефть

Эксперт по энергетическим вопросам, директор Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар заявил, что Россия и Иран работают над сценарием дестабилизации Саудовской Аравии с целью взвинтить цены на нефть.

Об этом он рассказал в блиц-интервью "Обозревателю".

В то же время аналитик подчеркнул, что "апокалиптическое влияние на нефтяной рынок коллапс королевства оказал бы лет 10 назад".

"Единственный сценарий, который может привести к устойчивому прыжку цен, — коллапс Саудовской Аравии в случае мощного внутреннего катаклизма", — отметил собеседник издания.

По словам Гончара, "о нем давно предупреждают, но все же он не происходит, хотя, по мнению многих, правящая геронтократия заводит страну в тупик". "То есть это сценарий внутреннего катаклизма, которым воспользуются внешние враги королевства", — добавил тот.

"Раньше велась речь об угрозе аравийско-иранской войны, нестабильности в Йемене. Об этом много говорили, но этого не произошло. Однако Россия и Иран работают над сценарием дестабилизации Саудовской Аравии с последующим коллапсом. Даже если допустить, что им удастся, произойдет прыжок цен", — подчеркнул управленец.

Ранее Михаил Гончар говорил, что для Российской Федерации "убийственными" являются цены на нефть в 30 долларов за баррель и ниже. Ознакомиться со сведениями эксперта можно здесь.