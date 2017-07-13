Рада в первом чтении поддержала пенсионную реформу

В четверг, 13 июля, во время заседания Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о пенсионной реформе, за соответствующий документ проголосовали 282 нардепа.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что депутаты поддержали проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" (№6614).

Законопроект представлял министр соцполитики Андрей Рева, он сказал, что документ позволит с 1 октября повысить пенсии 12 млн пенсионеров, не увеличивая при этом пенсионный возраст.

Чиновник также пообещал народным избранникам, что предложения относительно создания реестра получателей социальной помощи, отмены повышенной ставки единого соцвзноса, аудита Пенсионного фонда будут учтены в проекте ко второму чтению.

Напомним, в мае Кабинет министров утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил на рассмотрение в Национальный совет реформ при президенте. Документ не предусматривает повышения пенсионного возраста, но вводит требования к страховому стажу.