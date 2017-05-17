Кабмин принял законопроект пенсионной реформы

Сегодня, 17 мая, Кабинет министров Украины утвердил законопроект о пенсионной реформе и направил его на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, пишет УНИАН.

"Наша главная задача — создать такую пенсионную систему, чтобы люди получали достойную пенсию. Это можно сделать с определенными шагами. Пенсия не должна быть милостыней, это должна быть достойная плата за то, что человек достойно работал", — считает премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, пенсионная реформа предполагает отмену с 1 января 2018 года назначений пенсий на особых условиях, в том числе по выслуге лет для всех госслужащих, кроме военных и отдельных списков людей тяжелых и вредных профессий.

"Мы отменяем право на назначение пенсий по выслуге лет для людей, которые на сегодняшний день страдали от того, что у них была минимальная заработная плата. Им лучше было покинуть работу в продуктивном возрасте и пойти на пенсию, разницы никакой не было. Мы увеличили заработную плату учителям, врачам. В дальнейшем мы будем делать еще большее повышение", — сказал Гройсман.

Гройсман призвал президента Петра Порошенко в кратчайшие сроки созвать Совет реформ для одобрения соответствующего законопроекта и выразил надежду, что Верховная Рада примет соответствующий закон до очередных парламентских каникул.

Как известно, Международный валютный фонд дал ключевые рекомендации Украине, среди которых проведение пенсионной реформы и введение оборота земель.

Напомним, с 1 мая в Украине вырастут прожиточный минимум и минимальная пенсия, субсидии украинцам обещают пересчитать.