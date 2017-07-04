Всемирный банк выделил 20 миллионов помощи безработным в Украине

Всемирный банк выделил 20 миллионов гривен на реализацию в Украине в 2017 году пилотного проекта "Рука помощи", призванного помочь безработным.

Такую цифру озвучил министр социальной политики Украины Андрей Рева, пишет "Укринформ".

"На реализацию в Украине ряда социальных проектов Всемирный банк выделил 300 млн долларов, в том числе, 20 млн грн на реализацию в 2017 году пилотного проекта "Рука помощи". Его суть — создание механизмов возвращения на рынок труда безработных, живущих на пособие, довольствуясь ролью потребителя", — сказал министр.

"С учетом мирового опыта, в рамках проекта все желающие из числа безработных получат поддержку в трудоустройстве, включая общественные работы, а также в обмен на бизнес-планы, составленные при консультативной помощи специалистов, беспроцентную финансовую помощь в размере 65 тыс. грн в виде оборудования и материалов для открытия собственного дела", — добавил он.

По его словам, проект "Рука помощи" рассчитан на два года. "Проект, стартовавший в конце 2016 года, в настоящее время реализуется в Харьковской, Полтавской и Львовской областях, при этом Харьковщина демонстрирует лучшую динамику снижения уровня безработицы, несмотря на количество переселенцев (200 тыс. человек — ред.)", — добавил министр.

По словам заместителя председателя Харьковской ОГА Михаила Черняка, в проекте принимают участие 285 жителей области: малообеспеченные лица и переселенцы.

Ранее обозреватель Олег Пономарь сообщал, что Запад давит на Москву и дает деньги Киеву.