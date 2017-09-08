В России рассказали, при каких условия сохранят транзит газа через Украину в Европу

8 сентября 2017, 10:53

По словам министра, по текущим расчетам стоимость транспортировки газа по новым газопроводам намного выгоднее.

Россия готова сохранить часть транзита газа через Украину, если это окажется выгоднее, чем поставлять газ по новым газопроводам: Турецкому потоку и Северному потоку-2.

Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает Интерфакс.

"Наша позиция такова, что этот вопрос может обсуждаться. Он может обсуждаться, если условия будут гораздо выгоднее, чем транспорт по новой инфраструктуре, которая строится. Наверное, какой-то объем транспортировки через территорию Украины останется", — сказал он.

Однако, по словам министра, по текущим расчетам стоимость транспортировки газа по новым газопроводам намного выгоднее.

"Сейчас все планы по строительству новых газопроводов исходят из того, что новые проекты будут построены до конца 2019 года — и Северный поток-2, и Турецкий поток. Хочу отметить, чем так интересен, важен и коммерчески привлекателен проект Северный поток-2. Во-первых, это более короткий вариант поставки газа в Европу, кроме того добыча газа сместилась из Западной Сибири на север России — и это уже экономия для потребителей и для транспортирующей организации. Второе, при строительстве новой инфраструктуры сейчас применяются самые современные технологии. А старая инфраструктура, построенная 50-60 лет назад, сейчас требует модернизации, которой, к сожалению, сегодня мы не видим. То есть затраты на транспортировку газа по новой инфраструктуре по себестоимости на 1 тыс. кубометров, будут почти в два раза дешевле", — рассказал Новак.

Стоит отметить, что контракт на транзит газа через Украину истекает в конце 2019 г. Ранее президент Украины Петр Порошенко предложил изменить принцип транзита и предоставлять услуги по транспортировке российского газа через украинскую территорию не "Газпрому", а его европейским покупателям.  

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что транзит российского газа через Украину в Евросоюз может сохраниться после 2019 года, если это будет экономически целесообразно.

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Россия Украина газ Европа Новак транзит Турецкий поток Северный поток
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