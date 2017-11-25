Западные СМИ узнали, сколько ЕС выделит денег на борьбу с российскими фейками

Европейский союз выделит более миллиона евро на борьбу с пропагандой РФ и намерен ежегодно направлять такую сумму на меры против дезинформации, в частности, распространения неправдивых новостей.

Деньги на такие цели уже заложены в бюджет Евросоюза на 2018-2020 годы, пишет The Guardian со ссылкой на источники.

Информация о выделении средств появилась после того, как глава Евросовета Дональд Туск на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе заявил, что одной из главных проблем Европы являются кибератаки, фейковые новости и гибридная война.

Ранее западные СМИ сообщили, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон распорядился использовать 60 млн долларов для борьбы с пропагандой, в том числе и исходящей от России.