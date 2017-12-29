Экономист объяснил, почему кредиты МВФ стали "иглой" для Украины

Международный валютный фонд не доволен выполнением украинской властью тех 11 "маяков" реформ, которые выдвигал МВФ, в связи с этим "зависло" и сотрудничество.

Такое мнение высказал председатель Комитета экономистов Украины, кандидат экономических наук Андрей Новак на чате в "Главреде".

По его словам, Украина выполнила лишь часть одного "маяка" — так называемую пенсионную реформу, которая по сути такой и не является.

"МВФ, кстати, в одностороннем порядке уменьшил их до четырех. Если и их власть не выполнит в начале 2018 года, сотрудничество с Украиной будет отложено до политической смены власти", — сказал экономист.

Он также отметил, что "без помощи МВФ сейчас, в ближайшие три года, нам пришлось бы до трети государственного бюджета тратить на обслуживание внешнего валютного долга, что заставило бы "заморозить" или даже уменьшить социальные платежи. При этом важно не только получать деньги (от МВФ или любого другого), а гораздо важнее — как их использовать. С последним у нас и самые большие проблемы — проедание и хищения. Именно поэтому и сотрудничество приостановлено".

Отвечая на вопрос, не станут ли новые кредиты МВФ "иглой" для Украины, эксперт сказал: "Кредиты становятся "иглой", если они неэффективно используются. И наоборот, становятся стимулятором, если используются на развитие".

Он также отметил, что государство тратит деньги МВФ на стабилизацию курса гривны, "потому что она и дальше девальвирует; на стабилизацию государственного долга их не тратят, потому что он продолжает расти; даже для осуществления необходимых самой Украине реформ также, как видим, не тратят".

Новак также рассказал, что будет с Украиной, если она в какой-то момент не сможет возвращать долги.

"Если говорить о состоянии "дефолта государственного бюджета", который может наступить в любой из последующих трех лет, если сотрудничество с МВФ не восстановится, то дело не в наличии кредитов, а в способности их спокойно обслуживать, а для этого нужно их эффективно использовать. Тогда проблем не будет, как и во всех эффективных странах и предприятиях.

Напомним, ранее экономист назвал самые вопиющие ошибки Кабмина в 2017-м.