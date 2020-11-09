Аналитик оценил, стоит ли ждать резкого падения курса доллара / УНИАН

На нынешней неделе ожидается дальнейшее снижение курса доллара к гривне (на межбанковской бирже) - валюта США может опуститься до уровня в 27,9 гривен.

Такой прогноз в комментарии РБК-Украина озвучил старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб. По его словам, тенденция сейчас такая, что за минувшую неделю курс доллара к гривне значительно снизился на всех сегментах валютного рынка на 1,1-1,7%.

К примеру, с минувшего понедельника Нацбанк снизил официальный курс доллара США с 28,45 до 28,14 гривны (-1,1%). Спрос/предложение доллара на межбанковской бирже, по данным компании УкрДилинг, за аналогичное время снизились с 28,61/28,63 до 28,12/28,14 (-1,7%).

При этом средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 28,49/28,69 до 28,12/28,39 (-1,3%/-1,1%). Спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,7% до 1,0% за счет более быстрого снижения курса покупки по сравнению с продажей.

"На начавшейся неделе мы ожидаем снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 27,9 гривны, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,9/28,1 гривны", ‒ сообщил он.

Читайте такжеГривна не устоит: эксперты спрогнозировали резкий рост курса доллара

Курс доллара - что было ранее: