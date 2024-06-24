Цены массово снижают: в Украине подешевела популярная ягода перед сезоном консервации

Основной причиной снижения цен является избыток предложения ягоды на рынке на фоне значительного снижения спроса, отмечают аналитики EastFruit.

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Популярная среди украинцев ягода стремительно дешевеет / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Из-за дождливой погоды качество украинской черешни, которая поступает на рынок, оценивается как ниже среднего. Объемы предложения местной ягоды постепенно увеличиваются, что создает давление цены. Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit.

Украинские садоводы очень обеспокоены обильными осадками, которые могут негативно повлиять как на объемы сбора ягоды, так и на ее качество. Сейчас местная черешня продается по цене 40-70 грн/кг, что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"Основной причиной снижения цен в этом сегменте производители называют избыток предложения черешни на рынке на фоне существенного снижения спроса. Кроме того, продавцы некачественной черешни стремятся как можно быстрее избавиться от такой продукции, сбивая цены, в частности, и на качественный, калиброванный и сортовой товар", - отметили аналитики. видео дня

По данным EastFruit, еще одним фактором для снижения цен стало резкое ухудшение качества черешни. Из-за дождливой погоды в основных регионах производства ягода трескается на деревьях, что делает продажу такой черешни по высоким ценам практически нереальной.

Стоит отметить, что цены на местную черешню в Украине сейчас в среднем на 36% ниже, чем в аналогичный период прошлого года.

Проект EastFruit EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Цены на продукты в Украине - новости по теме

Напомним, ранее цены на тепличные томаты на украинском рынке резко выросли из-за ограниченного предложения и высокого спроса. Тогда цены на продукт колебались в пределах 60-75 грн/кг.

Также в Украине значительно снизилась стоимость на раннюю белокочанную капусту. Овощ можно купить на 20% дешевле.

Как ранее сообщал Главред, цены на тепличные огурцы стремительно снижаются. Стоимость овоща в среднем упала на 20%, до 55-100 грн за килограмм. Падение цен объясняется сезонным увеличением предложения и небольшим спросом.

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