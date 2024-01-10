Что за продукты сильнее всего подорожали в Украине: ответ специалистов

Средние цены на продукты питания в Украине в декабре 2023 года по сравнению с концом 2022 года выросли на 4,0%, говорят в Госстате.

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Что за продукты сильнее всего подорожали в Украине - ответ Госстата/ Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Средние цены на продукты питания в Украине в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года выросли на 4,0%. Об этом свидетельствуют данные, которые собрала Государственная служба статистики.

По информации Госстата, продуктовая инфляция существенно замедлилась во второй половине 2023 года. Однако в среднем за год цены на продукты были на 14,7% выше, чем в 2022-м.

По данным статистического ведомства, среди продуктов больше всего мясо и мясопродукты - на 12,9%, масло - на 9,9% и молоко - на 9,7%.

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Кроме того, подорожали сыр и творог - на 7,5%, хлеб - на 7,0%, безалкогольные напитки - на 6,9%, рыба и продукты из рыбы - на 4,1%, овощи - на 3,0%, фрукты - на 2,2%.

При этом макаронные изделия подешевели на 0,3%, хлеб и продукты из него - на 2,8%, сахар - на 5,8%, яйца - на 9,5%, подсолнечное масло - на 14,9%.

Напомним, в январе в Украине возрастет стоимость некоторых основных овощей и фруктов, в частности картофеля, капусты, моркови, свеклы и яблок. Среди овощей больше всего поднимется цена лука, а среди фруктов - яблок.

Также в Украине с начала декабря повысились цены на ряд продуктов. Особенно поднялась цена на мясо и мясные изделия.

Как сообщал Главред, стоимость картофеля в Украине резко выросла, достигнув 12 грн за килограмм. Эксперты EastFruit называют причинами этого увеличения спрос и возможные махинации среди фермеров.

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