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Доллар взлетит еще больше: украинцам дали прогноз на 2022 год

16 января 2022, 12:46

Девальвация гривны станет результатом прогнозируемого ухудшения платежного баланса.

Доллары, гривны
Курс доллара в Украине / УНИАН

В Украине среднегодовой курс гривны в 2022 году составит 27,43 грн. к доллару США. Именно так прогнозируется в Международном валютном фонде.

Как пишет издание InVenture, среднегодовой курс доллара будет 27,8 грн/доллар США, а в конце вырастет до 28,1 грн/доллар США.

При этом в Кабмине в бюджет на 2022 год заложил среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 грн/доллар США, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

Что говорят эксперты

По словам экспертов, девальвация гривны станет результатом прогнозируемого ухудшения платежного баланса. Дефицит баланса должен быть 2-2,5% ВВП.

Причинами этого будут высокие цены на энергоносители, постепенное снижение цен на металлы, руду и с/х продукцию. Рассматривают и самый худший сценарий: обострение военного конфликта с Россией.

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"В начале года придется покупать газ у хранилища, чтобы пройти отопительный сезон. Аграриям нужно будет пополнять запасы горючего и удобрений. Это может негативно сказаться на курсе гривны. Уменьшение предложения доллара может спровоцировать краткосрочное ослабление гривны до 29,5 и выше", - говорит трейдер группы ICU Виталий Севач.

"В 2022 году валютный курс будет на уровне в среднем 27,7 гривны за доллар. Валютный курс и валютный рынок будут оставаться относительно стабильными в следующем году. В то же время в течение года может быть много эпизодов, когда гривна окажется под давлением", - говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук.

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При этом аналитик компании Esperio отмечает, что средний диапазон колебания курса продажи доллара США будет в пределах 27–29 гривен.

"Прогноз на 2022 год делится на три сценария. Согласно оптимистичным оценкам, средний диапазон колебания курса продажи доллара США будет в пределах 27–29 гривен. Умеренный сценарий включает девальвацию до 30 гривен за доллар и средний диапазон курса продаж в рамках 28,5– 32 грн. Отрицательный сценарий включает в себя девальвацию гривны до уровня 60-80 грн. за доллар США", - говорит Александр Болтян.

Ранее сообщали, что гривна продолжает терять свои позиции под давлением растущего спроса на валюту со стороны инвесторов и нерезидентов, рассказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Он не исключил, что в ближайшее время доллар попробует на прочность отметку 28 гривен.

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