Эксперт оценил вероятность дефолта в Украине и сделал прогноз

В текущем и 2021 году Украине нужно выплатить около 10 миллиардов долларов.
Проблема Украины в ситуации с долгами состоит не в инвестициях, а рефинансировании долговых обязательств. Дефолт вряд ли возможен, однако государство не сможет самостоятельно справиться без поддержки МВФ, Евросоюза и Всемирного банка.
Об этом заявил экономист Андрей Длигач в эфире телеканала Украина 24, комментируя возможный отказ страны от выполнения своих долговых обязательств.
По его словам, государство нуждается в рефинансировании долгов. Проблему можно решить различными способами, однако без Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка Украине придется решать вопрос самостоятельно.
"Существуют и ценные бумаги, и другие способы. Но без МВФ и без привязанного к кредиту МВФ нашего сотрудничества с ЕС и Всемирным банком мы можем остаться один на один с проблемой долга", - полагает эксперт.
Экономист акцентировал внимание на том, что в текущем 2021 году Киеву нужно выплатить около 10 миллиардов долларов. Соответственно, для выплаты этой суммы следует привлечь большую сумму денежных средств, чем 10$ млрд.Читайте такжеВ Кабмине рассказали о судьбе транша от МВФ из-за решения КСУ
Однако государственный бюджет выполняется, поэтому вряд ли Украина в этом году столкнется с техническим дефолтом.
"По информации, которую мы имеем о государственном бюджете, он на текущий момент выполняется. Дефицит будет около 100 млрд грн. Есть возможность перенести часть государственных платежей на начало следующего года, когда мы получим этот транш. Поэтому, я думаю, Украина в этом году выйдет без технического дефолта внутри страны", - подчеркнул Длигач.
Украина – МВФ новости
- В Офисе президента Владимира Зеленского 16 октября сделали заявление о том, что Киев ожидает получение очередного транша от МВФ в конце года или в начале 2021 года. В Фонде, в свою очередь, заметили, что дальнейшие перспективы финансового сотрудничества могут зависеть от выполнения украинской стороной ряда обязательств.
- Президент Владимир Зеленский 2 ноября рассказал, что миссия МВФ не приедет в Украину по причине скандального решения КСУ по электронным декларациям.
- По его словам, без поддержки МВФ стране грозят проблемы с выполнением госбюджета.
- Ранее в МВФ заявляли, что антикоррупционная инфраструктура является базой для сотрудничества Украины и Фонда. Поэтому электронное декларирование доходов чиновников отменять нельзя.
- В Верховной Раде прогнозируют выделение Украине транша от МВФ в конце текущего года или в начале 2021 года. Вопрос зависит от принятия государственного бюджета на будущий год.