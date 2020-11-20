Эксперт оценил вероятность дефолта в Украине и сделал прогноз

Украина в этом году выйдет без технического дефолта внутри страны - эксперт / dengi-info.com

Проблема Украины в ситуации с долгами состоит не в инвестициях, а рефинансировании долговых обязательств. Дефолт вряд ли возможен, однако государство не сможет самостоятельно справиться без поддержки МВФ, Евросоюза и Всемирного банка.

Об этом заявил экономист Андрей Длигач в эфире телеканала Украина 24, комментируя возможный отказ страны от выполнения своих долговых обязательств.

По его словам, государство нуждается в рефинансировании долгов. Проблему можно решить различными способами, однако без Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка Украине придется решать вопрос самостоятельно.

"Существуют и ценные бумаги, и другие способы. Но без МВФ и без привязанного к кредиту МВФ нашего сотрудничества с ЕС и Всемирным банком мы можем остаться один на один с проблемой долга", - полагает эксперт.

Экономист акцентировал внимание на том, что в текущем 2021 году Киеву нужно выплатить около 10 миллиардов долларов. Соответственно, для выплаты этой суммы следует привлечь большую сумму денежных средств, чем 10$ млрд.Читайте такжеВ Кабмине рассказали о судьбе транша от МВФ из-за решения КСУ

Однако государственный бюджет выполняется, поэтому вряд ли Украина в этом году столкнется с техническим дефолтом.

"По информации, которую мы имеем о государственном бюджете, он на текущий момент выполняется. Дефицит будет около 100 млрд грн. Есть возможность перенести часть государственных платежей на начало следующего года, когда мы получим этот транш. Поэтому, я думаю, Украина в этом году выйдет без технического дефолта внутри страны", - подчеркнул Длигач.

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