Эксперт рассказал, что будет с курсом доллара в ближайшую неделю/ УНИАН

В течение ближайшей недели будет наблюдаться умеренный рост курса доллара к гривне.

Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на прогноз Вадима Иосуба - старшего аналитика компании Альпари.

По его словам, доллар на межбанковской валютной бирже может торговаться через неделю около 27,6 гривен, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,6 гривен.

В период с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, который устанавливает Нацбанк, вырос с 27,41 до 27,48 грн (+0,3%). Спрос/предложение доллара на межбанке за этот период время выросли с 27,31/27,34 до 27,43/27,46 (+0,4%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,27/27,51 до 27,29/27,55 (+0,1%/+0,2%).

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Напомним, ранее аналитик Егор Комов заявлял о том, что уже осенью нынешнего года курс доллара в Украине начнет постепенно расти. Плавная девальвация гривны будет связана с подготовкой отопительного сезона и активизацией бизнеса.