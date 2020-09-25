Эксперты назвали причины роста курса доллара

Курс валют / УНИАН

Нерезиденты уже вышли из ОВГЗ на 40 млрд грн. За эти деньги они покупали валюту, что и стало причиной роста курса.

Так прокомментировал причины роста курса доллара в сентябре аналитик одного из крупнейших иностранных банков, работающих в Украине. Об этом в своем блоге на "Корреспонденте" пишет политолог Дмитрий Марунич.

"Напомним, что в спекуляциях с покупками ОВГЗ был замечен бывший директор Департамента открытых рынков Нацбанка Украины Сергей Пономаренко, который заработал только на колебаниях спроса около 15 млн грн за год", - написал он.

Оказывается, продолжил Марунич, Пономаренко поддерживает еще один член правления Дмитрий Сологуб, который заявил на днях в интервью: "Я могу сказать, что директор департамента открытых рынков - это очень важная позиция. Работу свою директор департамента делал хорошо, с моей точки зрения, его не нужно было менять".

"Как долго в НБУ еще будут терпеть казнокрадов, которые считают нормальным зарабатывать на инсайдерской информации?" - передает слова аналитика иностранного банка в своем блоге Марунич.

Политолог напомнил, что в августе Минфин разместил ОВГЗ объемом 16,8 млрд грн, из них больше половины (8,6 млрд) были размещены в бумагах со сроком обращения более 12 месяцев. Для сравнения: в июле таких гособлигаций было раскуплено в разы меньше — на 2 млрд грн.

"Недавно именно спекуляции с ОВГЗ с доступом к инсайдерской информации и явный конфликт интересов стали причиной увольнения Пономаренко из НБУ. (К слову, сферу валютных операций в Нацбанке Пономаренко возглавлял шесть лет – начальником Управления валютных операций и анализа финансовых рынков НБУ он был назначен 11 сентября 2014 года)", - продолжил Марунич.

По данным участников рынка, добавляет политолог, его увольнения из-за этого конфликта интересов потребовало новое руководство Нацбанка, провозгласившее своей целью ликвидацию в центробанке процветающих годами теневых схем.

"Указывая также на то, что назначенный в июле главой Нацбанка Кирилл Шевченко активно искал нового руководителя возглавляемого Пономаренко департамента - в расчете на то, что тот сдвинет с мертвой точки важные для валютного рынка вопросы, которые в НБУ давно только обсуждали, но не решали на практике. Речь о создании института маркетмейкеров, об инструментах: опционах, форвардах, фьючерсах", - подытожил Марунич.