Эксперты рассказали, где в Украине труднее всего найти работу из-за Covid-19 / REUTERS

В Украине достаточно отраслей, которые в 2020 году заработали вдвое меньше, чем годом ранее.

Об этом сообщает портал Экономическая правда. Согласно данным журналистов, несмотря на снятие некоторых карантинных ограничений, отдельные отрасли не смогли вернуть докризисный уровень дохода. Более того, для некоторых видов бизнеса пандемия коронавирус стала "высшей мерой наказания".

Согласно статистике, сильнее всего карантин ударил по кинотеатрам, туристическим агентствам и отелям. В марте-сентябре 2020 сети кинотеатров сократили налоговые отчисления в более чем вдвое – с 104, 7 млн гривен до 47,6 млн гривен. Меньше всего налоговых платежей кинотеатры сделали в июне.

Туристические агентства и операторы тоже сильно пострадали от введения карантина: в марте-сентябре 2020 года отчисления от этого бизнеса упали на 49% по сравнению с минувшим годом. В абсолютных числах падения налоговых поступлений составило всего 210, 6 млн гривен.

Сократились доходы и в гостиничной сфере. За полгода карантина украинские гостиницы и заведения, которые предоставляют услуги по размещению, уплатили налогов более чем на 500 млн гривен меньше, чем в марте-сентябре 2019 года.

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