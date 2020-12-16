Европарламент утвердил бюджет ЕС на семь лет

Бюджет Евросоюза утвержден в размере 1,074 трлн евро.
Сегодня Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС.
Соответсвующее решение было принято на сессии в Брюсселе в среду, 16 декабря. Проект бюджета на 2021-2027 года, согласованный с Советом ЕС 10 ноября, утвердили 548 голосами за, 81 - против, а 66 евродепутатов воздержались.
Европарламент добился в результате переговоров дополнительно 15 млрд евро на 10 ключевых программ ЕС, в том числе по научным исследованиям, здравоохранению, "зеленой экономике" и цифровому переходу.
Бюджет Евросоюза на этот период утвержден в размере 1,074 трлн евро.
Реакция ЕС на отмену е-деклараций в Украине
- Конституционный суд 27 октября признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала уголовную ответственность для государственных служащих за внесение недостоверных сведений в электронные декларации.
- Суд запретил Национальному агентству по предупреждению коррупции вести соответствующий реестр и выявлять конфликт интересов в декларациях.
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 октября созвал внеочередное заседание СНБО, в ходе которого было принято решение о восстановлении электронного декларирования.
- В ЕС заявили, что вердикт КСУ по антикоррупционным законам может существенным образом отразиться на экономическом сотрудничестве Киева и Брюсселя.
- Позже в Евросоюзе также предупредили, что результаты действий КСУ могут стать основанием для приостановки безвизового режима с Украиной.
Автор: Екатерина Трохимчук