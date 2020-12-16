Европарламент утвердил бюджет ЕС на семь лет

Европарламент утвердил бюджет на семь лет / Reuters

Сегодня Европарламент утвердил семилетний бюджет ЕС.

Соответсвующее решение было принято на сессии в Брюсселе в среду, 16 декабря. Проект бюджета на 2021-2027 года, согласованный с Советом ЕС 10 ноября, утвердили 548 голосами за, 81 - против, а 66 евродепутатов воздержались.

Европарламент добился в результате переговоров дополнительно 15 млрд евро на 10 ключевых программ ЕС, в том числе по научным исследованиям, здравоохранению, "зеленой экономике" и цифровому переходу.

Бюджет Евросоюза на этот период утвержден в размере 1,074 трлн евро.

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