Госбюджет-2025: на прифронтовые регионы выделят миллиарды гривен - Кулеба

В государственный бюджет 2025 года будут заложены деньги на поддержку общин, которые страдают от вражеских обстрелов и находятся близко к линии соприкосновения. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
На совещании Зеленского с представителями правительства и Верховной Рады приняли решение о сохранении реверсной донации в бюджетах прифронтовых общинах.
В 2025 году планируется перераспределить 14,9 миллиардов гривен реверсной донации, чтобы поддержать деоккупированные и прифронтовые громады.
"Это справедливое и необходимое решение для людей, которые сейчас обеспечивают жизнедеятельность в тяжелых условиях войны. Кроме того, государство дополнительно выделяет 37,5 млрд грн для громад, подвергшихся негативному влиянию в связи с полномасштабной вооруженной агрессией России. Отдельно выражаю позицию Министерства развития громад и территорий, что 64% НДФЛ должны храниться в громадах. Это также важно для поддержки способности людей на местах", - заявил Кулеба.
Бюджет-2025 - последние новости
Напомним, правительство одобрило проект Госбюджета на 2025 год ко второму чтению. Приоритеты остались неизменными - оборона, обороноспособность и безопасность Украины. На эти цели предлагается выделить 2 трлн 225 млрд грн, а все средства украинских налогоплательщиков пойдут исключительно на обеспечение Сил безопасности и обороны, на изготовление и закупку нового оружия, дронов и техники.
Также Главред отмечал, что премьер-министр Денис Шмыгаль подтвердил, что Украина смогла сохранить все специальные выплаты, в частности пенсии и субсидии, а следующая индексация пенсий будет проведена в марте 2025-го года.
Ранее сообщалось, что в Украине планируют сократить бюджет на социальные расходы. На данный момент выплаты для внутренне перемещенных лиц менять не планируют, ведь все ключевые нововведения уже были проведены.
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