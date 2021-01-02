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Когда обвалится доллар: банкир дал прогноз на 2021 год

2 января 2021, 06:32
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На ситуацию на валютном рынке повлияет постепенный выход планеты из пандемии.

Доллар, гривна
Курс гривни начнет укрепляться уже весной 2021 года / УНИАН

В начале 2021 года курс доллара в Украине будет удерживаться на довольно высоком уровне, в некоторые пиковые моменты он может даже достичь отметки в 29 гривен. Однако со временем американскую валюту ждет падение.

Росту курса доллара будет способствовать в том числе и жесткий карантин, который продлиться в Украине с 8 по 24 января. Об этом заявил банкир Василий Невмержицкий, передает РБК-Украина.

При этом жесткий карантин существенно не скажется на валютном спросе со стороны импортеров, так как имеет четко определенные временные границы.

Весной 2021 года ожидается довольно продолжительный период укрепления гривны, а летом доллар может "просесть" до 26 гривен – на это повлияет постепенный выход планеты из пандемии.

"Я ожидаю, что к концу лета котировки достигнут локального дна на уровне 26-26,5 гривни за доллар (... ) Ближе к концу года спрос на валюту вновь будет доминировать над предложением. Отчасти за счет ускорения импорта, отчасти за счет репатриации прибыли компаниями-нерезидентами. Конец года, скорее всего, мы вновь будем встречать с курсом у отметок 28,5-29 грн/долл", - прогнозирует Невмержицкий.

Курс доллара в Украине - новости:

Доллар курс доллара доллар гривна новости Украины
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