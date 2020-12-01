Когда примут Госбюджет на 2021 год: Разумков назвал сроки

Разумков рассказал, когда примут бюджет на 2021 год / УНИАН

​Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ВР может в конце следующей недели принять государственный бюджет на 2021 год. По его словам, для принятия главного финансового документа страны, депутатам нужно будет собраться на внеочередное заседание.

Разумков отмечает, что сейчас продолжается работа в комитетах.

"Я услышал четкую позицию от всех депутатских фракций и групп, если будет согласие голосовать, и если мы будем видеть понимание, что государственный бюджет на 2021 год может быть принят на следующей неделе (это где-то около среда или четверг), то парламент будет готов собраться на внеочередное заседание", - сказал Разумков в эфире Свободы слова на ICTV.​

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Глава ВР добавил, что в противном случае госбюджет могут рассмотреть на следующей пленарной неделе.

"По состоянию на сегодня времени нам хватает для того, чтобы бюджет был принят и чтобы не заходить в так называемую бюджетную новогоднюю ночь", - отметил Разумков.

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