Когда примут Госбюджет на 2021 год: Разумков назвал сроки

Рада может принять Госбюджет-2021 в конце следующей недели.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что ВР может в конце следующей недели принять государственный бюджет на 2021 год. По его словам, для принятия главного финансового документа страны, депутатам нужно будет собраться на внеочередное заседание.
Разумков отмечает, что сейчас продолжается работа в комитетах.
"Я услышал четкую позицию от всех депутатских фракций и групп, если будет согласие голосовать, и если мы будем видеть понимание, что государственный бюджет на 2021 год может быть принят на следующей неделе (это где-то около среда или четверг), то парламент будет готов собраться на внеочередное заседание", - сказал Разумков в эфире Свободы слова на ICTV.
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Глава ВР добавил, что в противном случае госбюджет могут рассмотреть на следующей пленарной неделе.
"По состоянию на сегодня времени нам хватает для того, чтобы бюджет был принят и чтобы не заходить в так называемую бюджетную новогоднюю ночь", - отметил Разумков.
Бюджет на 2021 год – о чем ранее сообщал Главред:
- В государственном бюджете на 2021 год вновь увеличат долю расходов на нужды армии и военно-промышленного сектора.
- Владимир Зеленский рассказал, как в Украине будут увеличивать "минималку". По словам президента, увеличение минимальной заработной платы до 6 500 гривен - это не просто обещания, это расчеты. И бюджет Украины выдержит эту нагрузку.
- Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в бюджет на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.