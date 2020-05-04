Панический спрос на валюту: эксперты спрогнозировали курс доллара в мае

В мае 2020 прогнозируются значительные курсовые всплески / torange.biz

Распродажа инвесторами украинских облигаций внутреннего госзайма оказала давление на курс гривны.

Как пишет НВ Бизнес, наибольший панический спрос на валюту в начале пандемии был не у нерезидентов, а со стороны украинского бизнеса и населения. В итоге НБУ удовлетворил этот спрос — курс национальной валюты стабилизировался.

По мнению представителя банка Пивденный Олега Ропяка, в мае предстоят существенные долговые выплаты, поэтому возможны курсовые всплески, а в случае окончания карантина прогнозируется восстановление спроса на валюту. Однако, ждать уверенного и продолжительного роста курса доллара в мае похоже не стоит, считает он.

Читайте также"Улетит" за 30 гривен: в Раде шокировали прогнозом курса доллараВ свою очередь Антон Коваленко из ОТП Банка ожидает, что после окончания карантина начнет расти интерес к валюте со стороны импортеров. Вместе с тем он не исключил рост курса доллара, но после второй половины мая ожидается обратное движение, "если не будет паники на рынке и проблем с пандемией".

Юрий Гриненко из Райффайзен Банк Аваль добавил, что в начале мая планируется очередное крупное погашение ОВГЗ, а также со снятием карантина должны оживиться импортёры, что может спровоцировать возврат курса к уровню 27,30/27,40: "Но к началу лета мы все же ожидаем плавное снижение и не исключаем что в летние месяцы доллар вернётся к отметке 26,50".

Напомним, ранее эксперты дали мрачный валютный прогноз до лета.