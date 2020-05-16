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Что будет с курсом доллара после карантина: в НБУ дали прогноз

16 мая 2020, 12:57

Украинцы вряд ли "побегут покупать доллары" после отмены ограничительных мер.

Смолий
Яков Смолий рассказал, что будет с курсом доллара после карантина/ Пресс-служба НБУ

После окончания карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19, Национальный банк Украины не ожидает значительных колебаний курса доллара. Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий.

По его словам, украинцы вряд ли "побегут покупать доллары" после отмены ограничительных мер. По прогнозу Смолия, в первую очередь население начнет тратить деньги, которые еще остались, поскольку есть определенный отложенный спрос.

"Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторого увеличения потребления, если сравнить с карантином, а не увеличения валютных накоплений или валютных операций", - сказал Смолий в интервью BBC News Украина.

При этом глава регулятора заверил, что НБУ научился справляться с колебаниями курса.

"Как вы видели, в марте, когда был определенный ажиотаж, мы выходили на рынок с интервенциями. Мы продали более 2 млрд долларов, чтобы сдержать эти ажиотажные настроения", - добавил он.

По его словам, сегодня курс даже немного укрепился и НБУ выкупает доллары на рынке в международные резервы.

"За второй квартал мы выкупили почти миллиард долларов, то есть тренд развернулся в обратном направлении. Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся", - отметил Смолий.

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Напомним, ранее главный экономист Ukraine Economic Outlook Михаил Кухар дал прогноз, что до конца года курс доллара продержится на отметке 27 грн+/-50 коп.

Финансовый аналитик Владимир Мазуренко считает, что курс доллара в Украине может застыть на одной отметке в 27-28 гривен за один "бакс", а потом американская валюта начнет расти в цене. 

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