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Падение в бездну: доллар и евро продолжают атаковать гривну

Украинская валюта дешевеет который день подряд

24 июля 2020, 10:07
Доллар
Доллар и евро продолжают атаковать гривну / УНИАН

Национальный банк Украины в очередной раз ослабил курс гривны. По состоянию на утро пятницы, 24 июля 2020 года, официальный курс национальной валюты установлен на уровне 27,87 гривны за доллар США (23 июля курс составлял 27,77 гривны за доллар). Курс евро — 32,23 гривны за евро.

По данным портала Минфин, курсы валют на "черном" рынке установлены на следующем уровне:

Доллар: покупка ‒ 27,83 гривны / продажа ‒ 27,960 гривны. Евро: покупка - 32,0 гривны / продажа ‒ 32,2 гривны.

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Напомним, ранее старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович заявлял о том, что курс доллара в Украине рискует достичь показателя 28 грн за доллар уже до конца нынешней недели – если Нацбанк Украины не выйдет на валютный рынок, чтобы скупить излишки гривны. Он отметил, что назначение Кирилла Шевченко вместо Якова Смолия главой НБУ не смогло стабилизировать гривну. Курс доллара на прошлой неделе дорос до отметки 27,4 гривен за доллар.

Доллар гривна курс доллара курс гривны
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