Монополия и должники: эксперт рассказал о проблемах развития рынка газа в Украине

УНИАН

Доминирование на рынке газа Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", а также отсутствие рычагов влияния на должников и механизмов взыскания долгов будут препятствовать развитию конкуренции и приходу европейских трейдеров на рынок газа для населения, запуск которого планируется с 1 июля. Об этом говорится в статье УНИАН со ссылкой на отраслевых экспертов.

"Пока на украинском рынке есть монополист – "Нафтогаз Украины" – открытие рынка само по себе и переход на рыночные цены не повлияет на приход сюда европейских трейдеров. Мы уже видим достаточно нервную реакцию со стороны "Нафтогаза" по отношению к другим участникам рынка. "Нафтогаз" почему-то взял на себя роль арбитра и определяет, кто правильный поставщик, а кто неправильный. Параллельно пытаясь выбить частные газопоставляющие компании и перетянуть потребителей на себя. И, как я вижу, пока правительство не собирается менять эту ситуацию", - полагает эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский.

Он также добавляет, что "частные поставщики газа прекрасно видят ситуацию с расчетами и отсутствием у нас механизмов влияния на злостных должников, поэтому они не готовы идти в сектор бытовых потребителей. Слишком велики риски". Отмечается, что несмотря на то, что до открытия рынка осталось две недели, в правительстве до сих пор не предложили каких-либо действенных рычагов влияния на должников, механизмов взыскания долгов. Это однозначно будет воспринято как глобальный риск для тех европейских компаний, которые будут рассматривать возможность зайти на наш рынок.

"Правящая фракция в турборежиме, понимая, что после коронавируса у людей денег стало еще меньше и в сфере экономики никаких улучшений не предвидится, пытается найти хоть какие-то возможности наполнения госбюджета, и одним из источников его пополнения, очевидно, видится население. Но любые непредвиденные шаги на этом поприще могут дорого обойтись партии президента, особенно в преддверии местных выборов, которые состоятся уже этой осенью", - напоминает Землянский.

Как сообщалось, в конце апреля Кабинет министров Украины продлил возложение на НАК "Нафтогаз Украины" специальных обязательств по продаже природного газа по льготным ценам производителям тепловой энергии до 1 мая 2021 года, а для нужд населения - до 1 июля 2020 года.