Мясо из Беларуси, молочка из Грузии - как РФ пытается спастись од дефицита продовольственных товаров

Россия снимает санкции на экспорт продуктов с тех стран, которые отказались поддержать Украину.
В связи с ужесточившимися санкциями, купные сети российских супермаркетов просят ввести ограничение на продажу продуктов первой необходимости, вроде круп и масла.
Россия уже начинает ощущать на себе экономические последствия вероломного вторжения на территорию Украины.
В попытках спасти страну от дефицита продуктов питания, Россия пошла на крайние меры - снимает санкции с Грузии и Беларуси на экспорт животноводческой и молочной продукции в РФ.
5 марта состоялись переговоры представителей ветеринарных служб РФ, Белоруссии, Грузии и Азербайджана, а с 6 марта в "белый список" добавлены 19 белорусских и 15 грузинских производителей. Ожидается допуск на рынок РФ также одного производителя из Азербайджана.
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Автор: Анна Нагорная