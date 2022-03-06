Мясо из Беларуси, молочка из Грузии - как РФ пытается спастись од дефицита продовольственных товаров

Россия снимет санкции на экспорт мясных и молочных продуктов с Грузии и Беларуси / УНИАН

В связи с ужесточившимися санкциями, купные сети российских супермаркетов просят ввести ограничение на продажу продуктов первой необходимости, вроде круп и масла.

Россия уже начинает ощущать на себе экономические последствия вероломного вторжения на территорию Украины.

В попытках спасти страну от дефицита продуктов питания, Россия пошла на крайние меры - снимает санкции с Грузии и Беларуси на экспорт животноводческой и молочной продукции в РФ.

5 марта состоялись переговоры представителей ветеринарных служб РФ, Белоруссии, Грузии и Азербайджана, а с 6 марта в "белый список" добавлены 19 белорусских и 15 грузинских производителей. Ожидается допуск на рынок РФ также одного производителя из Азербайджана.

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