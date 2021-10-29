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Нафтогаз изменил цены для украинцев: сколько придется платить

29 октября 2021, 18:03
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600 тысяч потребителей будут платить за газ 7,96 грн за куб. м вместо 16,56 грн за куб. м.

газ
Газ подешевел / Фото pixabay.com

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" снизила тариф на поставку газа. На такой шаг поставщик пошел после соответствующего решения Кабинета министров, говорится на сайте компании.

Исходя из этого, с 1 октября по 30 ноября 600 тысяч украинцев, которые стали потребителями поставщика "последней надежды", будут платить за газ 7,96 грн за куб. м вместо 16,56 грн за куб. м, как говорилось ранее.

"Бытовые потребители природного газа, обслуживаемые поставщиком "последней надежды" (ППН), получат платежи за октябрь и ноябрь с ценой 7,96 грн за куб. м с НДС, без стоимости распределения (доставки)", - сообщает Нафтогаз.

Между тем, бюджетные учреждения будут платить 16,8 грн/куб. м (с НДС и без доставки).

Также отмечается, что в дальнейшем клиенты ППН для стабильной цены на "голубое" топливо должны в течение 60 дней заключить договор с рыночной газовой компанией.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

viber
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