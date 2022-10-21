НБУ поменял правила торговли долларами: что нужно знать украинцам / коллаж УНИАН

В Украине с 21 октября 2022 года Нацбанк поменял правила продажи доллара и открыл для украинцев возможность покупать валюту из его резервов по официальному курсу в 36,57 гривен за доллар. Как сообщает портал Минфин, для покупки долларов сразу же нужно разменять на депозит на срок от полгода и после конвертировать его в гривну.

При росте официального курса до 40 грн/доллар и покупке на 100 тысяч долларов, согласно расчетам экспертов, за полгода можно заработать 340 тысяч гривен.

По факту же, НБУ дает доллар на определенный срок, украинец размещает валюту в банке, а после возвращает доллары и получает взамен гривну с процентами.

"Если официальный курс поднимается с нынешнего 36,6 грн/доллар до, скажем, 40 грн/доллар, а человек приобрел у Нацбанка 100 тысяч долларов и потратил на это 3,66 млн грн, то за полгода получит прибыль 340 тысяч грн. Если перечислить это на гривневую доходность, то получится 18,3%", — говорит финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Далее, чиновники НБУ говорят, что взнос физлиц не ограничивается в максимальной сумме покупки валюты у финансового регулятора. Валютные депозиты открываются без права пополнения. Но при этом их количество не должно ограничиваться. То есть при каждой покупке доллара человеку будет открываться новый вклад.

Напомним, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что фициальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен, заявил

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он.

Также сообщалось, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

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