УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

НБУ поменял правила торговли долларами: что нужно знать украинцам

21 октября 2022, 21:35

В Украине изменили правила продажи доллара. НБУ открыл для украинцев возможность покупать валюту из его резервов по официальному курсу в 36,57 грн/$.

Доллар, НБУ
НБУ поменял правила торговли долларами: что нужно знать украинцам / коллаж УНИАН

В Украине с 21 октября 2022 года Нацбанк поменял правила продажи доллара и открыл для украинцев возможность покупать валюту из его резервов по официальному курсу в 36,57 гривен за доллар. Как сообщает портал Минфин, для покупки долларов сразу же нужно разменять на депозит на срок от полгода и после конвертировать его в гривну.

При росте официального курса до 40 грн/доллар и покупке на 100 тысяч долларов, согласно расчетам экспертов, за полгода можно заработать 340 тысяч гривен.

По факту же, НБУ дает доллар на определенный срок, украинец размещает валюту в банке, а после возвращает доллары и получает взамен гривну с процентами.

"Если официальный курс поднимается с нынешнего 36,6 грн/доллар до, скажем, 40 грн/доллар, а человек приобрел у Нацбанка 100 тысяч долларов и потратил на это 3,66 млн грн, то за полгода получит прибыль 340 тысяч грн. Если перечислить это на гривневую доходность, то получится 18,3%", — говорит финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Далее, чиновники НБУ говорят, что взнос физлиц не ограничивается в максимальной сумме покупки валюты у финансового регулятора. Валютные депозиты открываются без права пополнения. Но при этом их количество не должно ограничиваться. То есть при каждой покупке доллара человеку будет открываться новый вклад.

Напомним, ранее инвестиционный банкир Сергей Фурса спрогнозировал, что фициальный курс доллара в Украине в конце 2023 года может подскочить до 50 гривен, заявил

"Но будет ли он таким – не знаю. Конец следующего года – это 14 месяцев. У нас с начала войны прошло 7 месяцев. Вы видели, как много всего изменилось. Мы сейчас говорим о декабре 2023 года – это вообще как бесконечность Вселенной сейчас для нас", – подчеркнул он.

Также сообщалось, что курс доллара в Украине мог бы уже стать трехзначным. Этому помешала своевременная внешнефинансовая помощь от партнеров.

Другие новости:

доллар НБУ доллар гривна
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:35

НБУ поменял правила торговли долларами: что нужно знать украинцам

21:31

В Украине третья волна мобилизации, в случае нового призыва в ВСУ проблем не будет – ДаниловВидео

21:05

Ядерная угроза и большие потери: астролог сделала угрожающий прогноз для Украины

21:00

"До Гааги не протянет": Пономарев рассказал, как умрет российский диктатор ПутинВидео

20:51

Остались четверо детей и беременная жена: ВСУ ликвидировали российского врача-"добровольца"Видео

Реклама
20:25

Зеленский провел срочное заседание Ставки: все подробностиВидео

20:13

ВСУ сбивают более 60% ракет России, через пару месяцев ПВО станет еще сильнее – РезниковВидео

20:10

Приметы на 23 октября: какие 4 вещи нельзя делать, чтобы беды не окуталиВидео

20:09

Зачем Путин ввел режим среднего реагирования в нескольких областях РФ: Фейгин раскрыл планВидео

20:00

Британцы уже впряглись за Украину, в ближайший год это не изменится - Тарас Загородний

19:36

Ехал на украденной у журналистов машине: в Херсоне "денацифікувався" российский пропагандистВидео

19:28

Сказка со счастливым концом: 4 знака зодиака в 2023 году встретят свою любовь

19:27

Правительство просит украинцев готовиться: "российский террор продолжится"

19:25

В Украине потеплеет: синоптики рассказали о резкой смене погодыВидео

19:15

Крах недоимперии случится не завтра, но он неизбеженмнение

19:04

Петля на войсках РФ вокруг Херсона затягивается, им грозит крупное поражение – экспертВидео

19:00

Гороскоп на завтра 22 октября 2022: Ракам – счастливый случай, Козерогам – неприятный разговор

18:48

Что нельзя носить женщине после 50 лет: 12 вещей, которые нужно выбросить из шкафа и стать свободной

18:38

"Все закачаются": к зиме состоится презентация мощного отечественного вооружения - АрестовичВидео

18:15

Бесплатный ваууматор, освежитель воздуха и еще 3 необычных способа использовать пылесос

Реклама
18:05

Армия Украины освободила почти всю Харьковщину: РФ удерживает 25 населенных пунктовВидео

17:55

График отключения электроэнергии в Украине: как узнать, когда у вас отключат свет

17:35

"Когда вместо мозгов - какашки": Гордон показал силиконовую патриотку РФ без образования

17:28

Самая вкусная закуска на все случаи жизни: маринованные яйца за 1 сутки - рецептВидео

17:27

Предают раз за разом: имена мужчин, которым нельзя прощать грехиВидео

17:16

6 ошибок при пользовании сковородкой, после которых можно выбрасывать ее в мусорку

16:58

Приметы на 22 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы весь год в доме была удачаВидео

16:38

ВСУ освобождают Херсонскую область: оккупантов РФ выбили из 88 населенных пунктовВидео

16:00

Войска РФ украли стиралку в Украине: видео двух оккупантов с машинкой в руках попало в СетьВидео

15:57

Лукашенко резко "переобулся" и заявил, что он якобы не хочет войныВидео

15:48

Экс-депутат Госдумы спрогнозировал, ударит ли Путин по Украине тактическим ядерным оружиемВидео

15:47

"Страшнее ядерного удара": ученый о катастрофических последствиях подрыва Каховской ГЭСВидео

15:29

"Много бестолковых браков, разводов, романов": Лолита высказалась о своей "несчастной" жизни

15:23

У каждого человека есть дар: как узнать свой талант по дате рождения

15:04

Пропагандисты РФ везли ворованное: детали удара по Антоновскому мостуВидео

14:55

"Должен исчезнуть как элемент пропаганды врага": Данилов призвал убрать русский язык из УкраиныВидео

14:46

Ни слова о войне: украинская пловчиха Клочкова пропала и закрыла свои соцсети

14:32

Мобилизованные могут развернуть автоматы против оккупантов: Фейгин о новой проблеме для РФВидео

14:00

"Шахеды" маскируют под "Герани": в СБУ заявили, что Иран намеренно помогает РФ в войне против УкраиныВидео

13:45

ВСУ сбили крылатую ракету РФ: в Сети показали зрелищное видео перехватаВидео

Реклама
13:42

Сила музыки: украинские защитники спели с оркестром "Ой у лузі червона калина"Видео

13:39

Променял детей и жену на войну: ВСУ ликвидировали "мобика" из Свердловской области РФФотоВидео

13:24

"Ударим по вашим военным объектам": в ВСУ советуют армии Беларуси не соваться в УкраинуВидео

13:18

Выходные в ноябре 2022 в Украине: сколько будем отдыхать в условиях военного положения

12:58

"РФ делает шаги отчаяния": Данилов предупредил о двух сложных месяцах в УкраинеВидео

12:54

Путин смягчил позицию: Эрдоган высказался о переговорах Украины с РФВидео

12:45

"Теперь мы – страна женщин": после начала мобилизации в Москве почти не осталось мужчин - NYTВидео

12:40

"В РФ абсолютный беспредел": Фейгин рассказал, готовится ли Москва к ядерному ударуВидео

12:31

"Выключаем чайники и утюги": украинцам массово отключают электроэнергиюВидео

12:00

"Избрали фашиста": Данилов припечатал Путина и предсказал распад РоссииВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиМодный маникюрЖенские стрижки
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Гороскоп
Гороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделюГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Праздники
Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять