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У Шмыгаля анонсировали закрытие шахт в Украине

В Украине шахты будут закрывать в моногородах.

5 июля 2020, 15:22
шахта
В Украине планируют закрывать шахты / Фото: Facebook/Павлоградуголь

В Украине готовят пилотный проект по закрытию шахт в одном из городов используя немецкий опыт, заявила временно исполняющая обязанности министра энергетики Украины Ольга Буславец.

Как подчеркнула она в интервью Радио Свобода, в Украине почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди.

"И, как правило, это один работающий человек, который кормит всю семью. И мы должны понимать, каким образом нам необходимо этих людей защитить, дать возможность трансформироваться этим регионам, чтобы там была работа. У нас даже сегодня есть договоренности с немецкой стороной. Был и звонок премьер-министра канцлеру Германии Ангеле Меркель. Они обсуждали этот вопрос. И у меня были переговоры с послом Германии в Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт какого-то моногорода, который мы определим вместе с ними по определенным критериям", - пояснила она.

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По ее словам, этот "пилот" будет реализован как для решения социальных, экологических вопросов, так и для обеспечения работой тех людей, которые проживают в таком моногороде.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Германия примет участие в пилотном проекте по трансформации украинских угольных шахт для реализации преобразований в отрасли.

По данному вопросу состоялись переговоры премьер-министра Дениса Шмыгаля с канцлером Германии Ангелой Меркель.

шахта горняки Ольга Буславец новости Украины
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