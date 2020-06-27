Дополнительные выходные: украинцам готовят новый закон

Отпуск в Украине в 2020 году - что готовят украинцам / Главред

Украинцам обещают четыре дополнительных выходных в год: проект нового Кодекса законов о труде предусматривает увеличение отпуска – с 24-х до 28 дней. Еще больше повезет тем, кто младше 18 лет: у них появится право на отпуск в 31 день.

Изменят и условия увольнения в Украине. По новому закону, предлагается предупреждать об увольнении:

если сотрудник работал до полугода – за 15 дней;

больше полугода – за 30 дней;

более пяти лет – за 60 дней;

больше 10 лет – за 90 дней.

"По договоренности сторон сроки предупреждения могут быть заменены денежной компенсацией в размере, что определен трудовым договором, но не менее двойного среднедневного заработка работника за каждый рабочий день", – отмечается в проекте.

Читайте такжеБольшинство украинцев ждет бедность или трудовая миграцияК примеру, за срочное увольнение "одним днем" сотрудника, который проработал дольше шести месяцев – работодателю придется приплатить работнику сумму в размере его двухмесячной зарплаты.

Ранее Рада приняла новый законопроект о заробитчанах. Согласно пояснительной записке, он направлен на защиту украинцев, которые работают либо ищут работу за рубежом, а также на нормализацию функционирования компаний, которые осуществляют трудоустройство украинцев и либерализацию процедур.

Также Украина решила предоставить отцам больше прав, уравняв их с материями при уходе за ребенком. В частности, документ должен законодательно закрепить права мужчин на одноразовый оплачиваемый отпуск при рождении ребенка – до 14 календарных дней.